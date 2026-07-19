El Gobierno dice entregó 890 apartamentos en el primer semestre de 2026

Apartamentos entregados este año por el Mivhed a través del programa Vivienda Feliz. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) informó que durante el primer semestre de 2026 entregó 890 apartamentos a través de los programas Familia Feliz y Mi Vivienda, beneficiando a más de 2,600 dominicanos con acceso a una vivienda propia.

El balance fue presentado durante la entrega del residencial Nuevas Esperanzas II, en el municipio Andrés, Boca Chica, acto encabezado por el presidente Luis Abinader, donde fueron entregados 112 apartamentos que beneficiarán a más de 600 personas mediante el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz.

El ministro de Vivienda, Víctor (Ito) Bisonó, destacó que las 890 unidades entregadas en lo que va de año representan una mejora en las condiciones de vida de miles de familias.

"Con esta entrega de 112 nuevas unidades, ya son 890 apartamentos entregados durante este año, que hoy significan más de 2,600 dominicanos y dominicanas que comienzan una nueva etapa de sus vidas bajo un techo propio, seguro y digno", expresó.

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Beneficiarios del programa

Según datos del Mivhed, el 58.62 % de las viviendas entregadas tiene como titular a una mujer, mientras que el 53.01 % de los beneficiarios tiene entre 18 y 35 años, lo que, de acuerdo con la institución, refleja el enfoque social e inclusivo del programa.

Asimismo, indicó que el 84 % de los nuevos propietarios pertenece a la población económicamente activa, y señaló que el objetivo es facilitar el acceso al patrimonio a familias que antes vivían en condiciones de vulnerabilidad o dependían del alquiler.

El financiamiento de las viviendas es respaldado por distintos incentivos estatales, entre ellos el Bono Inicial, Bono Tasa, Bono Primera Vivienda y Bono Mujer.

Proyecciones de entrega

Bisonó afirmó que los resultados obtenidos responden a la alianza entre el Estado y el sector privado y aseguró que el ministerio prevé aumentar el ritmo de entregas durante el segundo semestre del año.

"Seguiremos acelerando las entregas, ampliando oportunidades y llevando soluciones habitacionales a más familias dominicanas", sostuvo.

El Mivhed recordó que el Plan Nacional Familia Feliz, ejecutado a través de Fonvivienda, busca facilitar el acceso a viviendas a familias de menores ingresos y reducir el déficit habitacional. La institución indicó que continúa evaluando las solicitudes recibidas hasta el 30 de diciembre de 2025 para la asignación de nuevas unidades bajo criterios de transparencia, eficiencia y equidad.