Yayo Sanz Lovatón impulsa desde Fundación Ya una agenda de diálogo y escucha

El presidente de la Fundación Ya, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que la comunicación es la columna vertebral de cualquier equipo, desde una comunidad hasta una nación. ( FUENTE EXTERNA. )

Escuchar antes de responder, mantener coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, y acercarse directamente a las comunidades fueron presentadas como tres herramientas esenciales para gestionar los conflictos sociales y mejorar la relación entre las autoridades y los ciudadanos en República Dominicana.

Las propuestas fueron expuestas durante una jornada organizada por la Fundación Ya, que reunió a especialistas internacionales y dirigentes locales para discutir cómo la comunicación puede utilizarse como instrumento de mediación, coordinación y solución de problemas.

Más allá de los discursos políticos, el planteamiento central del encuentro fue que muchos conflictos comunitarios podrían manejarse mejor si las autoridades, juntas de vecinos y organizaciones sociales desarrollaran mecanismos para escuchar las demandas antes de que se conviertan en enfrentamientos.

Gloria Reyes resumió esta visión en tres ejes: coherencia, escucha y cercanía.

Según explicó, un liderazgo efectivo no debe limitarse a pronunciar discursos o reaccionar cuando una situación ya ha escalado. Requiere recorrer los territorios, conocer las preocupaciones de los residentes y actuar de acuerdo con lo escuchado.

"Un liderazgo legítimo exige la valentía de escuchar el ruido de nuestras comunidades sin filtros, y la coherencia de actuar en consecuencia", expresó.

El planteamiento resulta especialmente relevante para la gestión de problemas cotidianos como el deterioro de calles, la acumulación de basura, la falta de iluminación, los conflictos por el uso de espacios públicos o las tensiones entre comunidades y autoridades.

En esos casos, la falta de información, la ausencia de respuestas y las promesas incumplidas pueden aumentar el malestar, incluso cuando el problema inicial podría resolverse mediante coordinación institucional.

Gestión municipal

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, sostuvo que las técnicas de mediación deben formar parte de la gestión de los ayuntamientos y de las juntas de vecinos.

Su planteamiento fue que los conflictos del territorio no pueden quedarse únicamente en denuncias, discusiones o enfrentamientos entre las partes. Deben transformarse en acciones concretas que permitan preservar la convivencia.

Esto supone, según lo expuesto durante la jornada, que las autoridades locales identifiquen quiénes están involucrados, escuchen las distintas versiones, definan responsabilidades y comuniquen con claridad qué solución es posible y en qué plazo.

La utilidad de este enfoque no se limita a los gobiernos municipales. También puede aplicarse en asociaciones comunitarias, centros educativos, organizaciones políticas, empresas y familias.

El consultor venezolano Armando Briquet sostuvo que, en escenarios de alta tensión, escuchar estratégicamente puede producir mejores resultados que elevar el tono del debate.

Su exposición se concentró en la construcción de puentes y en la necesidad de que los líderes comprendan los intereses y preocupaciones de las personas con las que deben negociar o resolver un problema.

La idea central fue que escuchar no significa aceptar todas las posiciones, sino entenderlas antes de tomar una decisión.

Importancia de la cercanía

Uno de los puntos más relevantes de la jornada fue la advertencia sobre el distanciamiento entre los liderazgos y la realidad cotidiana de la población.

Cuando una autoridad desconoce lo que ocurre en los barrios o solo recibe información filtrada por intermediarios, puede responder tarde, minimizar una preocupación legítima o adoptar medidas que aumenten el conflicto.

La cercanía, por el contrario, permite detectar tensiones antes de que se agraven y explicar con mayor claridad las limitaciones institucionales.

También obliga a los dirigentes a asumir responsabilidad por sus decisiones y a evitar que la comunicación se reduzca a propaganda o mensajes unidireccionales.

En ese sentido, la coherencia fue presentada como un elemento indispensable. Una autoridad pierde credibilidad cuando escucha a una comunidad, promete una respuesta y luego no informa qué ocurrió con el compromiso asumido.

Comunicación y desarrollo

El presidente de la Fundación Ya, Yayo Sanz Lovatón, afirmó que la comunicación es la columna vertebral de cualquier equipo, desde una comunidad hasta una nación.

"Nadie transforma la realidad en solitario; siempre necesitamos un equipo", expresó.

Sanz Lovatón sostuvo que la respuesta frente a la polarización no debe ser el aislamiento, sino la creación de espacios en los que los ciudadanos y los liderazgos puedan coordinarse.

En términos prácticos, esto implica que una comunidad no necesita alcanzar unanimidad para resolver un problema. Necesita información clara, interlocutores reconocidos, disposición para escuchar y acuerdos que puedan cumplirse.

En la actividad participaron también el alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz; Orlando Jorge-Villegas; Rolfi Rojas; Benny Metz; Priamo Ramírez y Aileen Decamps.

La principal conclusión fue que la comunicación no debe verse únicamente como una herramienta para mejorar la imagen de un dirigente o una institución. Bien utilizada, puede servir para prevenir conflictos, reducir tensiones y convertir las demandas ciudadanas en decisiones concretas.