Transparencia Internacional destaca avances de República Dominicana en la lucha contra la corrupción

Transparencia Internacional reconoce a República Dominicana como referente en la lucha contra la corrupción. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, destacó los avances alcanzados por la República Dominicana en materia de prevención y combate a la corrupción, al afirmar que el país se ha convertido en un referente internacional por las acciones impulsadas para fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública.

Mediante una nota de prensa, el presidente de la organización señaló que, si bien existen países con marcos legales sólidos, no todos logran combatir eficazmente la corrupción.

"República Dominicana lucha contra la corrupción; no es así en cada país. Hay países que tienen leyes, y tienen instituciones, pero no luchan contra la corrupción, lo que veo en la República Dominicana es que hay una lucha contra la corrupción por parte de la admiración, de los fiscales y el sistema judicial. Hay casos de gran perfil con los desafíos que son descritos por Participación Ciudadana, pero hay una verdadera lucha contra la corrupción", expresó el presidente de Transparencia Internacional.

Conferencia Internacional Anticorrupción

Gracias a los avances en esta materia el país fue escogido para llevar a cabo la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), el principal foro mundial dedicado al intercambio de experiencias, buenas prácticas y estrategias para combatir la corrupción.

El evento se celebrará del 1 al 4 de diciembre de 2026 y reunirá a más de 2,000 personas de 140 países, líderes gubernamentales, representantes de organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, academia y especialistas de todo el mundo, consolidando al país como un escenario de referencia para el diálogo global sobre transparencia, integridad y buena gobernanza.