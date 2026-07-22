Eduardo Sanz Lovatón presenta libro y llama a creer en el potencial del país

Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio, en la presentación de su obra "Hacerse Oír. Dos décadas de ideas, convicciones y camino político". ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

En un acto que reunió a representantes del Gobierno, líderes políticos, empresarios, diplomáticos y familiares, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, puso en circulación este miércoles su libro, una obra en la que recorre su trayectoria pública y reflexiona sobre el liderazgo, la resiliencia y el futuro de la República Dominicana.

En la obra "Hacerse Oír. Dos décadas de ideas, convicciones y camino político", el político reconoce la labor del presidente Luis Abinader, así como de los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-22-at-75700-pm-27a365af.jpeg Ejemplar del libro, "Hacerse Oír. Dos décadas de ideas, convicciones y camino político". (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-22-at-75340-pm-3db4443c.jpeg La primera dama, Raquel Arbaje, estuvo presente en la puesta en circulación del libro. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-22-at-75349-pm-14fe1973.jpeg Presentes en la puesta en circulación del libro. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

La actividad se celebró en el salón Grand Ballroom del Marriott Hotel Piantini, donde Sanz Lovatón envió un mensaje de optimismo sobre el presente y el porvenir del país.

"La República Dominicana es un lujo", expresó durante su intervención, al recordar las oportunidades que ha tenido de representar al país en distintos escenarios internacionales.

Afirmó que el reconocimiento que recibe la nación en el exterior responde a la fortaleza de su economía, la estabilidad democrática, la paz social y la capacidad de colaboración entre los sectores público y privado.

Motivaciones del autor

El funcionario explicó que la decisión de publicar el libro estuvo precedida por un amplio debate personal y familiar, en medio del escrutinio permanente que enfrentan los servidores públicos. Sin embargo, aseguró que el propósito de la obra trasciende lo personal.

"La razón de hacerlo ahora es el mensaje. La República Dominicana vive un momento en el que debe reconocerse como un líder de América Latina, como un ejemplo de optimismo. También tenemos que darnos algunas palmadas en la espalda", sostuvo.

Durante su discurso, destacó que el desarrollo alcanzado por el país ha sido el resultado de un esfuerzo colectivo que trasciende gobiernos y partidos políticos.

"Esto no es solo un reconocimiento a mi amigo Luis Abinader, quien creo que pasará a la historia como un presidente transformador de la República Dominicana. También es un reconocimiento a los presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Lo hemos logrado entre todos", afirmó.

El exdirector de Aduanas señaló que el principal desafío nacional consiste en consolidar el camino hacia el desarrollo, preservando la capacidad de dialogar y construir consensos.

"Lo que nos falta es llevar a la República Dominicana al sendero del pleno desarrollo, donde podamos contradecirnos, discutir y enfrentarnos, pero manteniendo el objetivo común de construir un mejor país para los hijos de nuestros hijos", manifestó.

Reflexiones sobre la carrera política

En uno de los momentos más emotivos de la actividad, recordó las derrotas electorales que vivió a lo largo de su carrera política y las presentó como parte de una historia de perseverancia.

"Perdimos en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016 y todas esas veces seguimos con más fe y con más deseos. Esa es la historia de resiliencia de este país", expresó.

Al concluir, hizo un llamado a

en las

.

"Nosotros somos un gran país. Lo que tenemos es que creérnoslo, ejercerlo y, sobre todo, defenderlo", afirmó. "Que venga lo que venga, pase lo que nos pase, esta media isla triunfará".

Presentes en el acto

El acto culminó con la entrega del primer ejemplar autografiado a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien encabezó la foto oficial que dejó formalmente puesta en circulación la obra.

Entre los asistentes también figuraron, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, junto a jueces de esa alta corte; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; los ministros Gloria Reyes, Sigmund Freund, Paíno Henríquez, Roberto Ángel Salcedo y Kelvin Cruz; la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, además de integrantes del cuerpo diplomático, empresarios, dirigentes políticos, representantes de distintos sectores de la sociedad civil, familiares y amigos del autor.