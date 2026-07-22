Omar Fernández propuso cambios al Código Penal en la sesión final, pero fueron rechazados

Omar Fernández en la sesión del Senado de este miércoles 22 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, presentó este miércoles un paquete de modificaciones al proyecto del Código Penal durante la sesión en la que el Senado aprobó de manera definitiva la iniciativa. Sin embargo, todas sus propuestas fueron rechazadas por el pleno con 22 votos en contra y solo seis a favor.

La pieza legislativa, que había sido remitida por la Cámara de Diputados con modificaciones, fue sancionada por el Senado y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Al fijar su posición, Fernández sostuvo que, aunque el nuevo Código Penal contiene avances importantes, aún es una legislación perfectible y consideró que debía ampliarse el período de vacatio legis para permitir una mejor preparación de jueces, tribunales y de la propia ciudadanía antes de su entrada en vigencia.

Deplora falta de vistas públicas

"Estamos conociendo el muy debatido Código Penal y la verdad es que pocas leyes han sido tan discutidas como esta. Eso es positivo porque, si lo vemos desde otra perspectiva, toda ley que trate sobre libertades fundamentales requiere un gran escrutinio", expresó.

El legislador recordó que el Congreso había aprobado anteriormente esa legislación y explicó que el período de entrada en vigor debía aprovecharse para que los operadores del sistema de justicia conocieran el nuevo marco jurídico y para recoger observaciones de la sociedad.

"Durante ese plazo la ciudadanía aprovechó para plantear nuevas modificaciones", afirmó.

Fernández también lamentó que no prosperara una propuesta para realizar vistas públicas, al considerar que ello habría enriquecido el debate.

"Era bueno que la gente fuera escuchada, no solo mediante propuestas escritas. Eso únicamente iba a enriquecer el debate. De los 399 artículos hay avances, y eso sí lo destaco. No reconocerlos sería fallarle a la verdad", manifestó.

Este nunca fue un debate entre quienes apoyan o rechazan el Código Penal. Siempre fue un debate sobre cómo entregarle a la República Dominicana el mejor Código Penal posible.



Reconocer los avances que contiene, que son muchos, no nos impide corregir sus deficiencias; por el... pic.twitter.com/XYRhq5rsUv — Omar Fernández (@OmarLFernandez) July 22, 2026

Modificaciones propuestas

Entre los cambios sometidos por el senador figuraban modificaciones a los artículos relacionados con el acoso y hostigamiento cibernético, al considerar que uno de sus párrafos constituye una forma de "censura previa".

Asimismo, propuso revisar la redacción del artículo sobre disparos innecesarios para mejorar la tipificación del delito.

Otra de sus iniciativas buscaba modificar el artículo 211, relativo a los actos no difamatorios, eliminando la expresión "elementos probatorios", al entender que también representa una censura previa. Además, planteó cambios al párrafo tercero sobre los hechos en que ocurran actos difamatorios.

Pese a sus planteamientos, ninguna de las modificaciones obtuvo el respaldo necesario para ser incorporada al texto del Código Penal.

Antes de concluir su intervención, Fernández reconoció que inicialmente no favorecía extender el plazo de entrada en vigor de la legislación, pero dijo que posteriormente cambió de criterio tras escuchar distintos argumentos y analizar el contenido de la norma.

Con la aprobación del Senado, el proyecto del Código Penal pasa ahora al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o formula observaciones.