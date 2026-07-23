República Dominicana llama a consulta a su embajadora en Nicaragua

La medida fue anunciada por la Cancillería dominicana. ( ARCHIVO )

El Gobierno de la República Dominicana convocó este jueves a consulta a su embajadora en Nicaragua. El llamado ocurre en momentos de la tensión que viven las dos naciones luego que el presidente de ese país llamara "vasallas" a las autoridades dominicanas.

La embajadora de la República Dominicana en Nicaragua es Acsamary Guzmán Nina, diplomática de carrera.

La disposición fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en el cual explica que obedece a una orden suministrada por el presidente de la República, Luis Abinader.

La medida del Gobierno se da tras las declaraciones del mandatario nicaragüense Daniel Ortega sobre la eliminación de la vía electoral en su país, acciones que el Gobierno dominicano consideró contrarias a los principios democráticos interamericanos, tras lo cual el presidente de esa nación, Daniel Ortega, llamó "vasallas" a las autoridades dominicanas.

"Por instrucción del presidente de la República, Luis Abinadel, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha llamado consulta a la embajadora de la República Dominicana en Nicaragua, ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y a las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano" Mirex “

COMUNICADO:



República Dominicana llama a consultas a su embajadora en Nicaragua.



https://t.co/HlcY17HjfR pic.twitter.com/VbbOHhKRKZ — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) July 23, 2026

El Mirex -en el documento- reitera que la República Dominicana reafirma su convicción de que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y a sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, conforme establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana".

"Que se olviden de elecciones"

El domingo 21 de julio de este 2026 Ortega, con 20 años en el poder, anunció que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró en referencia a los políticos opositores a su gestión.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder con mano dura.

Sus declaraciones causaron el rechazo en varias naciones, entre ellas República Dominicana.