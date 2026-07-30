Miguel Vargas expresa preocupación de la Internacional Socialista por Nicaragua

El presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, Miguel Vargas Maldonado, manifestó este jueves la preocupación del organismo por los recientes cambios constitucionales y declaraciones del Gobierno de Nicaragua, al considerar que profundizan las restricciones al pluralismo político y al ejercicio de los derechos democráticos.

En una declaración emitida en nombre de la Internacional Socialista, Vargas se refirió a las afirmaciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre que no volverán a celebrarse elecciones en ese país, lo que, según la organización, representa un mayor deterioro de las garantías democráticas.

El organismo exhortó a las autoridades nicaragüenses a respetar las libertades fundamentales, liberar a las personas detenidas por razones políticas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los defensores de los derechos humanos.

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Asimismo, planteó que un diálogo pacífico e inclusivo, acompañado de un proceso electoral transparente y con la participación de todas las fuerzas políticas, sigue siendo necesario para encontrar una salida a la crisis que atraviesa esa nación centroamericana.

La Internacional Socialista reiteró su solidaridad con el pueblo nicaragüense y reafirmó su respaldo a una solución democrática y pacífica basada en el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

Miguel Vargas difundió la declaración en su condición de presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. Además, preside el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).