El Estado se encamina a renovar la Suprema Corte, incluyendo a su presidente

Al centro, Luis Abinader; a la izquierda, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y, a la derecha, Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, durante una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. ( FUENTE EXTERNA )

Durante los seis años de mandato del presidente Luis Abinader, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que él encabeza, ha designado o ratificado 19 jueces de las altas cortes, un número que podría aumentar el próximo lunes 3 de agosto con la anunciada evaluación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Abinader convocó al CNM para reunirse a las 5:00 de la tarde de ese día, casi cuatro meses después de vencer el plazo constitucional para evaluar a una parte de los magistrados de la Suprema.

El CNM deberá decidir qué magistrados continuarán en sus funciones, quiénes no y quién ocupará la presidencia del máximo tribunal del país.

Entre los jueces que serán evaluados figura el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, junto a otros magistrados cuyo período constitucional de siete años ya venció.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha explicado las razones por las que la convocatoria se produjo casi cuatro meses después de vencido su plazo constitucional. La demora ha sido cuestionada por distintos sectores del ámbito jurídico.

Desde que Abinader asumió la Presidencia, en agosto de 2020, el Consejo Nacional de la Magistratura ha realizado las siguientes designaciones de jueces titulares:

· Suprema Corte de Justicia: nueve jueces 2021: cuatro nuevos jueces para cubrir vacantes. 2025: cinco nuevos jueces, tras la evaluación de los magistrados cuyo período había concluido. · Tribunal Constitucional: cinco jueces 2023: fueron designados cinco nuevos magistrados, incluido el presidente Napoleón Estévez Lavandier, en sustitución de los miembros que concluyeron su mandato constitucional. · Tribunal Superior Electoral 2021: cinco jueces titulares.

Evaluación

En total los magistrados a evaluar son once. Luis Henry Molina y otros siete magistrados cumplieron el pasado 4 de abril los siete años para los que fueron designados en 2019. Se trata de Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María Garabito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.

A ellos se suman Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Ramón Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena, quienes completaron en diciembre de 2025 dos períodos consecutivos, equivalentes a 14 años en la alta corte.

Entre los magistrados pendientes de evaluación también figuran los presidentes de las tres salas de la Suprema: Justiniano Montero, de la Primera Sala; Francisco Antonio Jerez Mena, de la Segunda Sala, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, de la Tercera Sala.

La Constitución

El artículo 181 de la Constitución establece que los jueces de la Suprema Corte deben ser evaluados al cumplir siete años en sus funciones.

Ningún presidente confirmado Desde la creación del Consejo Nacional de la Magistratura en 1997, ningún presidente de la Suprema Corte de Justicia ha sido confirmado nuevamente en esa misma posición. Ese año, el jurista Jorge Subero Isa fue el primer presidente de la Suprema escogido por el CNM. Luego, el CNM designó a Mariano Germán Mejía como nuevo presidente del tribunal. En 2019, Mariano Germán decidió no someterse al proceso de evaluación al concluir su primer período de siete años. Ese mismo año, el CNM designó a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia.