Santo Domingo se integra a la red internacional del Instituto del Futuro

Autoridades en el lanzamiento del Instituto del Futuro en Santo Domingo. Roberto Fulcar, presidente de la entidad, encabezó el evento. ( FUENTE EXTERNA )

Santo Domingo se incorporó al lanzamiento internacional del Instituto del Futuro, un centro de pensamiento prospectivo con vocación latinoamericana y proyección global.

El Instituto del Futuro es una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro, estructurada como un ecosistema dedicado a la prospectiva, la anticipación, los estudios de futuros y la planificación estratégica.

Su misión es promover una cultura de anticipación mediante la investigación, la formación, la generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones para los grandes desafíos del presente y del porvenir.

La actividad formó parte de la presentación oficial de la institución, desarrollada de manera simultánea desde Santo Domingo y en otras 39 sedes de la República Dominicana, además de representaciones en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

En la capital dominicana, el acto de conexión oficial fue organizado por la Fundación Umbral de Vida y se llevó a cabo en el centro de eventos de Odontocentro. La actividad reunió a representantes de distintos sectores de la sociedad como parte del lanzamiento internacional del Instituto del Futuro.

La institución es presidida por el doctor Roberto Fulcar, académico y autor dominicano. Además, integra una red de instituciones, investigadores, académicos, intelectuales y especialistas de distintos países comprometidos con el fortalecimiento de una visión estratégica para América Latina y el mundo.

Durante la transmisión del acto central, los asistentes siguieron el discurso fundacional de Fulcar, quien llamó a los gobiernos, las universidades, las empresas y las organizaciones sociales a fortalecer una cultura de anticipación que permita superar la improvisación y desarrollar capacidades para comprender las tendencias, explorar escenarios futuros y construir soluciones de largo plazo para las presentes y futuras generaciones.

El fundador del Instituto sostuvo que durante mucho tiempo el futuro fue concebido como una realidad distante.

Expresó, sin embargo, que hoy debe entenderse como una realidad que comienza a construirse cada día mediante el conocimiento, la prospectiva, la anticipación y las decisiones que adoptan las sociedades. En ese contexto reafirmó el lema institucional: «El futuro es hoy».

Los asistentes también participaron en la primera edición de Diálogos del Futuro, dedicada al panel internacional «Prospectiva, Anticipación y Gobernanza: el futuro de América Latina y el Caribe», en el que intervinieron especialistas de diversos países.

Diálogo permanente

Durante el encuentro también se destacó la importancia de incorporar a las ciudades y los territorios a un diálogo permanente sobre el futuro, mediante el impulso de la investigación, la innovación, el liderazgo y la formulación de propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de sus comunidades y de la región.

En Santo Domingo, la actividad contó con la presencia de autoridades, académicos, empresarios, líderes sociales, representantes institucionales y otros invitados, quienes valoraron la creación del Instituto del Futuro como una iniciativa orientada a fortalecer el pensamiento estratégico, la cooperación internacional y la planificación de largo plazo.

Con este encuentro, Santo Domingo quedó incorporada a la red internacional de participación del Instituto del Futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de una cultura de anticipación, la generación de conocimiento y el impulso de iniciativas orientadas al bienestar de las presentes y futuras generaciones.