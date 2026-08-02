Leonel Fernández denuncia "caos" en mercado de Dajabón: "No parece un lugar de República Dominicana"

Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (c), durante la reunión que sostuvo con productores de Santiago Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, denunció este domingo el estado de desorden que, según afirmó, impera en el mercado binacional de Dajabón, al asegurar que las condiciones actuales proyectan una imagen que no corresponde al país.

"Un verdadero desorden, un caos total. Eso no puede seguir así. Incluso yo diría que le falta higiene", expresó Fernández tras recorrer la zona fronteriza antes de continuar su agenda política en Santiago Rodríguez.

Conforme a una nota de prensa, el exmandatario afirmó que el mercado presenta un nivel de deterioro y desorganización que, a su juicio, desdibuja la identidad dominicana en la frontera.

"No podemos permitir, del lado dominicano, que haya una haitianización de la comercialización, porque eso es un retroceso enorme. Usted llega ahí y eso no parece República Dominicana; eso parece un pedazo de Haití en República Dominicana", manifestó.

Ante esa situación, Fernández planteó que un próximo gobierno deberá ejecutar un plan integral para reorganizar el mercado fronterizo, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y ofrecer un entorno más ordenado para comerciantes y visitantes.

Explicó que la propuesta contempla un plan de ordenamiento urbano que incorpore infraestructura adecuada, organización de los espacios comerciales y mejores condiciones de higiene y salubridad.

Asimismo, informó que durante su visita se realizaron levantamientos audiovisuales del área que servirán de base para que arquitectos y especialistas elaboren un proyecto de transformación de los mercados fronterizos.

"Por eso me tomé esta mañana el tiempo de cruzar, verlo y grabarlo. Luego, junto con nuestros arquitectos y diseñadores urbanos, veremos qué vamos a hacer ahí en un próximo gobierno. Lo cierto es que no puede seguir como está", sostuvo.

Fernández ofreció estas declaraciones durante un encuentro con representantes de sectores productivos de Santiago Rodríguez, como parte del recorrido que realizó por las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde para escuchar propuestas con miras a la elaboración de su programa de gobierno.

Modernizar controles fronterizos

Fernández propuso modernizar los controles fronterizos y reorganizar los mercados binacionales, al considerar que la República Dominicana no puede permitir la "haitianización" de la comercialización en su territorio y que corresponde al Estado ejercer un mayor control sobre la frontera.

Durante el encuentro con representantes de los sectores productivos y dirigentes de la provincia Santiago Rodríguez, como parte del recorrido que realiza por la Línea Noroeste, Fernández abordó el tema migratorio y reiteró que el país debe mantener una política firme frente a la inmigración ilegal.

"No podemos nunca admitir la migración ilegal ni que se ingrese ilegalmente a la República Dominicana, porque entonces perdemos el control" Leonel Fernández Presidente de FP y expresidente del paí “

Asimismo, defendió el derecho soberano del país a aplicar las leyes migratorias y deportar a quienes permanezcan de manera irregular en el territorio nacional. "Ese es un derecho soberano que tiene la República Dominicana de deportar a todo aquel que se encuentre ilegal en su territorio", sostuvo.