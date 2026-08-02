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Crisis de 1994 política dominicana
Crisis de 1994 política dominicana

Rodríguez Pimentel presentará libro sobre crisis política de 1994

Un panel de expertos comentará sobre el libro que reconstruye hechos poco conocidos de la crisis de 1994

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    Rodríguez Pimentel presentará libro sobre crisis política de 1994
    El dirigente político y comentarista radial Héctor Rodríguez Pimentel. (FUENTE EXTERNA)

    El dirigente político y comentarista radial Héctor Rodríguez Pimentel presentará el martes 11 del presente mes su libro "Crisis de 1994: punto de inflexión en la política dominicana".

    La obra, según el autor, "reconstruye los hechos y revela episodios poco conocidos" de aquella situación, tras las elecciones de 1994, cuando él se desenvolvía como senador de la república.

    Rodríguez Pimentel ha dicho que el volumen es una especie de "memoria desde el Senado en la crisis que cambió la democracia dominicana".

    • "Hay momentos en la vida de las naciones en que una crisis deja de ser un conflicto y se convierte en el puente hacia nueva época. La crisis dominicana de 1994 fue uno de esos momentos", argumenta.

    El acto de puesta en circulación del libro está pautado a las seis de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

    Panel de expertos

    Un panel integrado por Miguel Guerrero, Carmen Imbert Brugal, Guido Gómez Mazara y Miguel Reyes Sánchez tendrá a su cargo comentarios sobre el libro. José Luis Mendoza y Diulka Pérez conducirán la actividad.

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