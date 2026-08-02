Raquel Peña entrega 168 apartamentos de Mi Vivienda Hato del Yaque en Santiago

Con esta entrega suman 320 las viviendas entregadas en la segunda etapa del proyecto, que contempla la construcción de 1,200 apartamentos para familias reubicadas desde Arroyo Gurabo. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor "Ito" Bisonó, encabezaron este domingo la entrega de 168 apartamentos del proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque, en Santiago, como parte de la segunda etapa del plan habitacional dirigido a familias reubicadas desde el sector Arroyo Gurabo.

Entrega de apartamentos

Con esta entrega, ascienden a 320 las viviendas entregadas en esta fase del proyecto, que contempla la construcción de un total de 1,200 apartamentos.

La primera etapa benefició previamente a otras 1,200 familias, de acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.

Durante el acto, la vicepresidenta Raquel Peña afirmó que "este proyecto responde al liderazgo visionario del presidente Luis Abinader, cuyo compromiso es construir un país donde más familias dominicanas puedan acceder a una vivienda digna y donde el desarrollo llegue a cada comunidad con hechos concretos".

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Declaraciones oficiales

De su lado, el ministro Víctor "Ito" Bisonó destacó el avance de la iniciativa y señaló que "hoy entregamos 168 nuevos apartamentos y completamos las primeras 320 unidades de esta segunda etapa. Seguimos avanzando porque detrás de cada apartamento hay una familia que pasa de la vulnerabilidad a la seguridad y de la incertidumbre a la tranquilidad de contar con un hogar digno".

Según el Mivhed, el proyecto Mi Vivienda Hato del Yaque se desarrolla sobre una superficie cercana a los 297 mil metros cuadrados, con una inversión contratada de RD$1,017.5 millones, de los cuales más de RD$761.4 millones han sido ejecutados.

El complejo habitacional cuenta con áreas recreativas, espacios infantiles y un play de béisbol, como parte de la infraestructura destinada a los residentes.