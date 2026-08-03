Omar Fernández entrega ayudas del Fondo Gadiel a niños con autismo y síndrome de Down

Los fondos entregados corresponden a abril y junio de este 2026, conforme a lo informado. ( FUENTE EXTERNA )

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández , informó este lunes que destinó recursos del Fondo Gadiel correspondientes a los meses de abril y junio para brindar asistencia a niños con autismo, síndrome de Down y otras condiciones del neurodesarrollo.

Según explicó, la ayuda económica cubrió parcialmente gastos de terapias del habla, terapia ocupacional, evaluaciones neuropsicológicas, colegiaturas y transporte, con el propósito de reducir la carga financiera que enfrentan las familias.

A través de una nota de prensa, Fernández afirmó que criar y acompañar a un niño con estas condiciones implica costos que muchas veces sobrepasan la capacidad económica de los hogares, por lo que consideró que las autoridades tienen la responsabilidad de contribuir a garantizar el acceso a los servicios que requieren.

"Ninguna familia debería verse obligada a renunciar a ese derecho por falta de recursos", expresó el legislador, al señalar que cada terapia, evaluación y jornada escolar representa una oportunidad para que estos niños desarrollen mayor autonomía y mejoren su calidad de vida.

bEl Fondo Gadiel fue creado para asistir a personas de escasos recursos que requieren tratamientos médicos de alto costo y, en los últimos años, algunos legisladores han ampliado su uso para apoyar a personas y familias con distintas necesidades relacionadas con la salud.

El senador sostuvo que los recursos del Fondo Gadiel no pertenecen a los legisladores, sino que provienen de fondos públicos financiados con los impuestos que pagan los ciudadanos.

En ese sentido, afirmó que esos recursos deben administrarse con transparencia y orientarse a iniciativas que generen un impacto social.

"Estos recursos son de la gente. Nuestra responsabilidad es devolverlos a la sociedad de la manera más útil posible, procurando que lleguen donde más pueden transformar vidas", indicó.