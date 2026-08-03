Omar Fernández entrega ayudas del Fondo Gadiel a niños con autismo y síndrome de Down
Los recursos fueron destinados a cubrir parte de los gastos en terapias, evaluaciones, colegiaturas y transporte
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, informó este lunes que destinó recursos del Fondo Gadiel correspondientes a los meses de abril y junio para brindar asistencia a niños con autismo, síndrome de Down y otras condiciones del neurodesarrollo.
Según explicó, la ayuda económica cubrió parcialmente gastos de terapias del habla, terapia ocupacional, evaluaciones neuropsicológicas, colegiaturas y transporte, con el propósito de reducir la carga financiera que enfrentan las familias.
A través de una nota de prensa, Fernández afirmó que criar y acompañar a un niño con estas condiciones implica costos que muchas veces sobrepasan la capacidad económica de los hogares, por lo que consideró que las autoridades tienen la responsabilidad de contribuir a garantizar el acceso a los servicios que requieren.
- "Ninguna familia debería verse obligada a renunciar a ese derecho por falta de recursos", expresó el legislador, al señalar que cada terapia, evaluación y jornada escolar representa una oportunidad para que estos niños desarrollen mayor autonomía y mejoren su calidad de vida.
bEl Fondo Gadiel fue creado para asistir a personas de escasos recursos que requieren tratamientos médicos de alto costo y, en los últimos años, algunos legisladores han ampliado su uso para apoyar a personas y familias con distintas necesidades relacionadas con la salud.
El senador sostuvo que los recursos del Fondo Gadiel no pertenecen a los legisladores, sino que provienen de fondos públicos financiados con los impuestos que pagan los ciudadanos.
Senaduría del DN destina Fondo Gadiel a cirugías cardíacas infantiles en febrero
La Senaduría del Distrito Nacional destina Fondo Gadiel a programa de salud mental
Senaduría del DN destina Fondo Gadiel de mayo a programas para niños vulnerables
En ese sentido, afirmó que esos recursos deben administrarse con transparencia y orientarse a iniciativas que generen un impacto social.
"Estos recursos son de la gente. Nuestra responsabilidad es devolverlos a la sociedad de la manera más útil posible, procurando que lleguen donde más pueden transformar vidas", indicó.