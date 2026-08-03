PLD entrega a la JCE su padrón de miembros, pero no informa cuántos afiliados tiene

Mediante comunicación dirigida al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaquez Liranzo y a los miembros del Pleno de la JCE, depositada por ante la Secretaría General de la JCE, se explica que la lista de los afiliados al PLD se entregó en formato electrónico. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó este lunes ante la Junta Central Electoral (JCE) el padrón de miembros y militantes de la organización, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

En un comunicado, el partido no informó la cantidad de afiliados que contiene el padrón entregado al órgano electoral.

La entrega fue realizada por una comisión integrada por Danilo Díaz, miembro del Comité Político y delegado suplente ante la JCE; Mayobanex Escoto, secretario de Organización y miembro del Comité Político, y Bienvenido Casado, delegado del PLD ante la Dirección de Informática de la JCE.

Este tres de octubre se cumplía la fecha orotgada por la JCE para la entrega del documento, pero otorgó un plazo hasta el dos de septiembre próximo.

De acuerdo con la organización, el padrón fue remitido en formato electrónico mediante una comunicación dirigida al presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y a los integrantes del Pleno del organismo. El documento fue recibido por el secretario general de la JCE, Sonne Beltré Ramírez.

En la comunicación, el PLD explicó que su listado de miembros continúa en actualización permanente con la incorporación de nuevos afiliados durante las jornadas de juramentación que realiza en distintos puntos del país.

Asimismo, señaló que el padrón también incorpora a dirigentes y militantes que han retornado a la organización a través del programa "Vuelta a Casa", así como a personas provenientes de otras organizaciones políticas que se han integrado a sus filas.

PRM entrega su padrón con 1.5 MM

El depósito del padrón se produce el mismo día en que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó haber entregado a la JCE un registro de 1,551,727 militantes, cifra que el PLD no incluyó en su comunicación.