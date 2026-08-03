Jueza Nancy Salcedo declina evaluación del CNM y pone fin a 42 años de carrera en el Poder Judicial

La jueza segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Nancy I. Salcedo Fernández, comunicó este lunes al presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Luis Abinader, su decisión de no someterse al proceso de evaluación de desempeño para permanecer en el alto tribunal.

La magistrada con esto pone fin a una trayectoria de 42 años en el Poder Judicial.

En la comunicación, Salcedo Fernández explicó que adoptó la decisión "con la serenidad que da una vida entregada al deber", al tiempo que notificó formalmente al CNM que no participará en la evaluación iniciada conforme al párrafo del artículo 5 del Reglamento núm. 2-25 para la Evaluación de los Jueces de las Altas Cortes.

La magistrada destacó que durante más de cuatro décadas sirvió al sistema judicial desempeñándose como jueza de paz, jueza de primera instancia, presidenta de una Corte de Apelación, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y, finalmente, jueza segunda sustituta del presidente del máximo tribunal.

Trayectoria en el Poder Judicial

En la misiva expresó además su agradecimiento al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y al pleno del alto tribunal por haberla propuesto y designado como secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura.

Asimismo, informó que se acoge a lo establecido en el párrafo VI del artículo 56 de la Ley núm. 327-98 de Carrera Judicial, y formuló votos para que el Consejo Nacional de la Magistratura continúe fortaleciendo la integración de la Suprema Corte de Justicia en esta nueva etapa institucional.

La comunicación fue remitida con copia al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina; al presidente del Senado, Ricardo de los Santos; al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; al presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier; al senador Omar Fernández y al diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/whatsapp-image-2026-08-03-at-70949-pm-358991c0.jpeg Carta de Nancy Salcedo Fernández, declinando someterse a evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura. (FUENTE EXTERNA)

La decisión se produce el mismo día en que el

fue convocado para iniciar el proceso de

y eventual ratificación de los jueces de la

cuyo período constitucional se encuentra vencido.