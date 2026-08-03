Luis Henry Molina y Nancy Salcedo renuncian a optar por un nuevo período en la Suprema

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y la jueza sustituta del presidente de la SCJ, Nancy Salcedo, decidieron no postularse para un nuevo período en el alto tribunal, informó este lunes el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, al término de la primera reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Peralta explicó que ambos magistrados comunicaron su decisión mediante cartas remitidas al presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de presidente del CNM.

"El magistrado presidente Henry Molina anunció mediante una comunicación al Consejo Nacional de la Magistratura que no postulará para un nuevo período en la Suprema Corte de Justicia y que también lo hizo la magistrada Nancy Salcedo", expresó.

Con estas decisiones, el Consejo solo deberá evaluar a nueve jueces de la Suprema Corte, ya que dos plazas quedarán vacantes desde el inicio del proceso. Los restantes magistrados podrán ser ratificados total o parcialmente, o no ser confirmados en sus cargos, conforme a lo establecido en la Constitución, la ley y el reglamento del CNM.

Cronograma de evaluación

Nancy Salcedo explicó que el Consejo Nacional de la Magistratura aprobó el cronograma que regirá el proceso de evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia cuyo período venció el pasado 5 de abril de 2026.

Indicó que, a partir del 5 de agosto, los magistrados deberán depositar en el portal del CNM los informes de gestión correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. Estos documentos estarán disponibles para consulta pública.

La ciudadanía contará con siete días para presentar observaciones u objeciones, mientras que los jueces dispondrán de un plazo igual para responderlas. Concluida esa etapa, el Consejo celebrará entrevistas públicas con cada uno de los magistrados evaluados.

Convocatoria para nuevos aspirantes

Salcedo explicó que, una vez concluida la evaluación, el Consejo determinará cuáles jueces serán ratificados. Si se generan vacantes adicionales, además de las dos ya confirmadas, el CNM abrirá una convocatoria para recibir postulaciones de quienes aspiren a integrar la Suprema Corte de Justicia.

Los candidatos deberán depositar su documentación ante la Secretaría del Consejo y también estarán sujetos a un período de observaciones ciudadanas, derecho de respuesta y entrevistas públicas antes de que el organismo realice la preselección y la designación de los nuevos integrantes.

Proceso concluiría en octubre

Peralta indicó que la etapa de evaluación de los jueces concluiría a finales de agosto. Posteriormente, entre septiembre y octubre, se desarrollará el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

De forma tentativa, agregó, el proceso completo finalizaría alrededor del 23 de octubre con la juramentación de los magistrados que resulten ratificados o designados