El PRM deposita ante la JCE su padrón con 1.5 millones de militantes

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), Deligne Ascención Burgos, (quinto de izquierda a derecha) sostuvo que el PRM es el único partido que aplica una prueba de vida como mecanismo para verificar la autenticidad de las afiliaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) depositó este lunes ante la Junta Central Electoral (JCE) su padrón de militantes, integrado por 1,551,727 afiliados, como parte del proceso de actualización de datos y en cumplimiento de los procedimientos establecidos por el órgano electoral.

El delegado político del PRM ante la JCE, Sigmund Freund Mena, informó que el padrón refleja una paridad de género 50/50 e incorpora un 40 % de jóvenes, lo que, según afirmó, evidencia el compromiso de la organización con la participación de la juventud y la igualdad de oportunidades.

Durante el acto, el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI), Deligne Ascención Burgos, sostuvo que el PRM es el único partido que aplica una prueba de vida como mecanismo para verificar la autenticidad de las afiliaciones, validar la información suministrada por los militantes y evitar registros duplicados.

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El depósito del padrón fue realizado por Ascención y Freund, acompañados por el secretario nacional electoral, Salvador Ramos, así como por los integrantes de la comisión designada para el proceso, entre ellos Dionicio de los Santos, director ejecutivo de la CNEI; Edgar Batista, secretario nacional de Tecnología; Elizabeth Mateo, secretaria nacional de Comunicaciones; Robert Arias, Tomás Kelly y Daris Sánchez, miembros de la comisión.

En un comunicado, el PRM reiteró su disposición de continuar trabajando junto a la JCE para que sus procesos internos se desarrollen conforme a la normativa vigente y contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral.