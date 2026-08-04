El presidente y una jueza de la Suprema Corte de Justicia desisten de buscar reelección

Luis Henry Molina y Nancy Salcedo declinaron postularse para ser evaluados como jueces de la Suprema Corte de Justicia. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y la jueza Nancy Salcedo, secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), anunciaron ayer que no optarán por un nuevo período en el máximo tribunal, lo que abre paso a la renovación de dos de las once plazas que serán evaluadas por el órgano constitucional.

La decisión fue comunicada al concluir la primera sesión del CNM, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que el organismo aprobó el cronograma que regirá el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuyo período constitucional concluyó el pasado 3 de abril.

Calendario aprobado

Con la aprobación del calendario, se inicia formalmente el proceso de evaluación previsto en la Constitución y en la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de organizar las distintas etapas del procedimiento y garantizar el cumplimiento de los plazos y del debido proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/b6811f8f-4bb2-44b0-8a28-6badf08f627f-d74fce7e.jpg El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, la jueza Nancy Salcedo y el diputado Tobías Crespo, durante la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El cronograma provisional se desarrollará entre el 7 de agosto y el 23 de octubre de 2026.

Contempla las fases de evaluación de los magistrados y una segunda etapa de postulaciones abiertas al público para cubrir las vacantes que eventualmente resulten del proceso. El Consejo precisó que dicho calendario podrá ser ajustado conforme avancen los trabajos.

Entrevistas públicas

Asimismo, el CNM dispuso que las entrevistas correspondientes a las evaluaciones de desempeño serán públicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento 2-25 del organismo, con el propósito de reforzar la transparencia del proceso.

En la sesión participaron, además del presidente Abinader, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien intervino de manera virtual; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina; la jueza Nancy Salcedo; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez. El Consejo informó que estuvieron presentes todos sus miembros, quedando constituido el quórum legal para celebrar la reunión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/27c0e7aa-6d04-4a26-92de-6d7b5ab1cc91-df287a1d.jpg El presidetente Luis Abinader encabezó la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Al término del encuentro, Salcedo y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, ofrecieron declaraciones para informar sobre el inicio del cronograma de trabajo y comunicaron oficialmente que tanto Luis Henry Molina como la propia Nancy Salcedo decidieron no presentar sus candidaturas para permanecer en la Suprema Corte.

El proceso que ahora pone en marcha el Consejo comprende la evaluación de los once jueces de la Suprema Corte cuyo período constitucional venció el pasado 3 de abril, incluido su presidente. Conforme a la Constitución, el CNM deberá decidir cuáles magistrados serán confirmados en sus cargos y cuáles plazas quedarán vacantes para ser cubiertas mediante nuevas designaciones, para las cuales se abrirá una convocatoria pública de aspirantes.

Dos vacantes

La decisión de Luis Henry Molina y Nancy Salcedo garantiza desde el inicio la existencia de al menos dos vacantes en el máximo tribunal, mientras el Consejo Nacional de la Magistratura se prepara para adoptar una de las decisiones institucionales más trascendentes del actual período de gobierno, al definir la composición de la Suprema Corte de Justicia para los próximos años.

Cierran una etapa en la SCJ En su carta, Luis Henry Molina destacó que durante su gestión procuró actuar con apego a la Constitución, respeto a la independencia judicial y compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho. Resaltó la transformación impulsada en el Poder Judicial, especialmente la reducción de la mora. Indicó que la Suprema Corte pasó de conservar expedientes pendientes desde 1982 a resolver el 90 % de los casos en un año o menos. De su lado, Salcedo Fernández puso fin a una trayectoria de 42 años en el Poder Judicial. La magistrada durante más de cuatro décadas se desempeñó en varias posiciones.