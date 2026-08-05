Suspenden registros de proveedores del Estado a 11 senadores

Documento que contiene los requisitos para el Registro de Proveedor del Estado (RPE). ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA DGCP )

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que suspendió de oficio el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de 11 senadores, una medida que, según explicó, fue ejecutada el pasado 19 de junio en cumplimiento de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Mediante un comunicado, la institución precisó que la suspensión se realizó como parte de la implementación del nuevo régimen de inhabilidades absolutas para funcionarios electos y designados, vigente desde enero de este año.

La DGCP aclaró que la medida no tiene carácter sancionador, sino preventivo y administrativo, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la legislación mientras los funcionarios permanezcan en el ejercicio de sus cargos.

El órgano rector explicó que la Ley 47-25 modificó las reglas aplicables a los funcionarios en materia de contrataciones públicas. A diferencia de la derogada Ley 340-06, que permitía a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico —como los legisladores— mantener una participación accionaria de hasta un 10 % en empresas proveedoras del Estado, la nueva normativa prohíbe cualquier participación societaria, sin importar el porcentaje, así como desempeñar funciones de dirección, gerencia o integrar consejos de administración.

La institución recordó que el 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles a los funcionarios comprendidos dentro de las causales de inhabilidad para solicitar voluntariamente la suspensión de su Registro de Proveedores del Estado.

Indicó que, una vez vencido ese plazo, procedió con las suspensiones de oficio conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Aplicación 52-26.

Asimismo, señaló que los cruces de datos, las verificaciones y las labores de debida diligencia que dieron origen al acto administrativo forman parte de sus procesos rutinarios para preservar la integridad del Registro de Proveedores del Estado.

Los 11 senadores con el RPE suspendido

Moisés Ayala Pérez , senador por Barahona, por su participación como accionista de Instituto de Medicina Popular , S.A.

, senador por Barahona, por su participación como accionista de , S.A. Santiago José Zorrilla , senador por El Seibo, accionista de Combustibles Alternativos José Espinal, SRL.

, senador por El Seibo, accionista de Combustibles Alternativos José Espinal, SRL. Jonhson Encarnación Díaz , senador por Elías Piña, accionista de Centrimed (Centro de Investigaciones Médicas), SAS.

, senador por Elías Piña, accionista de (Centro de Investigaciones Médicas), SAS. Carlos Manuel Gómez Ureña , senador por Espaillat, accionista de Unión Telecard Dominicana, SRL.

, senador por Espaillat, accionista de Unión Telecard Dominicana, SRL. Ginnette Altagracia Bournigal de Jiménez , senadora por Puerto Plata, accionista de Turinortv , SRL.

, senadora por Puerto Plata, accionista de , SRL. Gustavo Lara Salazar , senador por San Cristóbal, accionista de LGestión Proactiva Gespro , SRL.

, senador por San Cristóbal, accionista de , SRL. Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes , senador por Santiago, accionista de Unión Médica del Norte, SAS.

, senador por Santiago, accionista de Unión Médica del Norte, SAS. Bernardo Alemán Rodríguez , senador por Montecristi, titular de un Registro de Proveedores del Estado a título personal.

, senador por Montecristi, titular de un Registro de Proveedores del Estado a título personal. Casimiro Antonio Marte Familia , senador por Santiago Rodríguez, accionista de Comercial La Sidra, SRL y Asetran, SRL.

, senador por Santiago Rodríguez, accionista de Comercial La Sidra, SRL y Asetran, SRL. Alexis Victoria Yeb, senador por María Trinidad Sánchez, gerente de Constructora 059041 , SRL.

81 registros suspendidos este año

La DGCP informó que, desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, ha emitido tres actos administrativos mediante los cuales ha suspendido de oficio 81 registros de proveedores del Estado correspondientes a funcionarios electos y designados.

Agregó que, entre 2020 y 2025, bajo la derogada Ley 340-06, suspendió de oficio 591 registros pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales electas y sociedades comerciales vinculadas a estos.