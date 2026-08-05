Milton Morrison rinde cuentas en Intrant y dice que rechazó un soborno de hasta un millón de dólares

El director del Intrant, Milton Morrison, rinde cuentas de su gestión el 5 de agosto de 2026. ( CORTESÍA DEL INTRANT. )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, rindió cuentas de su gestión este miércoles y dijo que rechazó un presunto intento de soborno de hasta un millón de dólares que, según afirmó, buscaba influir en decisiones de la institución.

El funcionario aseguró que declinó el supuesto ofrecimiento por considerar que atentaba contra la integridad del Intrant y los intereses del Estado. Sostuvo que el caso constituye una muestra del compromiso de la institución con la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Morrison indicó que, independientemente de las investigaciones que puedan realizar las autoridades competentes, la actuación del organismo que dirige ha estado guiada por el interés público y no por presiones particulares.

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"La verdadera integridad en la función pública se demuestra cuando existen presiones o intereses que buscan apartar a las instituciones de su deber con la ciudadanía", expresó, al afirmar que todas las decisiones adoptadas durante su administración han respondido exclusivamente al bienestar colectivo.

Tras referirse al presunto intento de soborno, Morrison presentó un balance de los principales logros alcanzados al frente del Intrant, destacando el fortalecimiento institucional, la modernización de los servicios y la implementación de mecanismos para elevar los niveles de transparencia.

Los avances de su gestión

Explicó que uno de los primeros pasos de su gestión fue consolidar a la entidad como órgano rector de la movilidad terrestre, dotándolo de mayores capacidades institucionales y mejores mecanismos de control.

Entre los avances mencionó la implementación de estándares internacionales ISO relacionados con la gestión de calidad, el fortalecimiento institucional y la certificación antisoborno, iniciativas que, según dijo, han contribuido a mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos internos.

Informó que durante su administración comenzaron a realizarse auditorías en áreas que anteriormente no eran evaluadas de forma sistemática, "fortaleciendo la supervisión, la rendición de cuentas y los controles internos de la institución".

En materia de movilidad, destacó la recuperación para el Estado de la administración de la red semafórica, considerada una infraestructura estratégica para la organización del tránsito y la seguridad vial.

También resaltó los resultados del Corredor Independencia, que ha movilizado 4.7 millones de pasajeros, consolidándose como una alternativa para mejorar el transporte público y la movilidad urbana.

Morrison señaló, además, la modernización del sistema de licencias de conducir mediante la actualización de los mecanismos de evaluación de los conductores y la habilitación de nuevos circuitos de práctica para los aspirantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/milton-morrison-rendicion-de-cuentas-2026-cortesia-de-intrant-cfb817ce.jpg El director del Intrant habla durante el acto en que rindió cuentas de su gestión. (CEDIDA POR EL INTRANT)

Otro de los logros que expuso el funcionario fue la reorganización del Canódromo, donde se mejoró la gestión operativa y administrativa del centro de retención de vehículos, especialmente en lo relativo a las motocicletas retenidas.

En el ámbito de la seguridad vial, informó sobre la creación de una unidad de atención integral para víctimas de siniestros de tránsito, destinada a brindar asistencia médica, legal y emocional tanto a los afectados como a sus familiares.

Al concluir su intervención, Morrison afirmó que la transformación del tránsito requiere el compromiso conjunto de las instituciones públicas, los ayuntamientos, los operadores del transporte y la ciudadanía.

"No basta con tener mejores instituciones si no contamos también con mejores prácticas ciudadanas", expresó Milton Morrison, al señalar que el desafío consiste en convertir las acciones institucionales en cambios sostenibles mediante el respeto y cumplimiento de las normas.