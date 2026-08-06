Fuerza del Pueblo pide al Gobierno transparentar obras que ejecuta en Los Jardines del Norte

El secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paíno Abreu (c), durante una rueda de prensa ofrecida este jueves. ( CEDIDA POR FUERZA DEL PUEBLO )

La Fuerza del Pueblo (FP) exigió este jueves al Gobierno transparentar las obras viales que ejecuta en el entorno de la urbanización Los Jardines del Norte, en el Distrito Nacional, y reclamó que se informe con claridad el alcance del proyecto, su impacto ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución.

La posición fue presentada durante una rueda de prensa por el secretario de Medio Ambiente de la organización, Paino Abreu, quien afirmó que los trabajos se desarrollan en la avenida Los Próceres, frente al Jardín Botánico Nacional, en un área que el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional clasificada como parte del sistema de espacios abiertos de la ciudad.

Según explicó, esa zona cumple funciones ambientales relacionadas con la regulación térmica, la recarga de acuíferos, la captura de carbono, la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad del aire.

Abreu sostuvo que los residentes de Los Jardines del Norte desconocen el alcance real de la intervención y expresan preocupación por un posible impacto sobre los parques Crisantemos y Los Limones, dos de las principales áreas verdes del sector.

Reclamos de la comunidad

También indicó que, de acuerdo con estudios citados por la comunidad, ambos espacios albergan al menos 132 especies de flora y fauna.

Señaló que los comunitarios, organizados en el movimiento Convergencia Jardinera, solicitaron al Ministerio de Obras Públicas los estudios de suelo, los planos del proyecto, la licencia ambiental, el cronograma de ejecución, el presupuesto y la identificación de la empresa contratista.

No obstante, aseguró que la institución solo entregó información relacionada con el presupuesto y mantuvo bajo reserva documentos que, a juicio de la organización, son esenciales para conocer el diseño y el alcance de la obra.

El dirigente opositor afirmó que la incertidumbre aumentó cuando comenzaron las excavaciones en las proximidades del Parque Crisantemos. Recordó que durante 2025 se realizaron reuniones entre representantes de la comunidad y funcionarios, pero aseguró que el diálogo se interrumpió cuando las maquinarias ingresaron al área para iniciar los trabajos durante la noche.

Falta de transparencia

Asimismo, manifestó que persisten dudas sobre la existencia del estudio de impacto ambiental y sobre la emisión de la autorización correspondiente.

Sostuvo que no se realizaron las vistas públicas contempladas en la Ley 64-00 para proyectos de esta naturaleza, por lo que, a juicio de la Fuerza del Pueblo, la intervención carece de la licencia social necesaria para una obra con incidencia directa sobre la comunidad.

Abreu consideró que la transparencia debe ser un principio esencial en toda obra pública, especialmente cuando involucra espacios considerados patrimonio común.

En ese sentido, afirmó que restringir el acceso a la información técnica genera desconfianza, limita el derecho de los ciudadanos a estar informados y dificulta la construcción de consensos entre las autoridades y las comunidades.

Demandas a las autoridades

También expresó preocupación por denuncias sobre posibles incumplimientos del Decreto 183-93 sobre el Cinturón Verde, la Ordenanza Municipal No. 18-2025 y una resolución de la Cámara de Diputados que recomienda proteger las áreas verdes del entorno. Sostuvo que corresponde a las autoridades demostrar que el proyecto se ajusta a las disposiciones legales y ambientales vigentes.

En nombre de la Fuerza del Pueblo, Paino Abreu solicitó al presidente Luis Abinader instruir al Ministerio de Obras Públicas para ofrecer explicaciones completas sobre la intervención, hacer pública toda la documentación técnica y ambiental y, de ser necesario, revisar los planos con la participación de la comunidad.

La organización también pidió al Gobierno garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y municipal, despejar cualquier duda sobre la autorización ambiental de la obra y asegurar que proyectos de esta magnitud se ejecuten con transparencia, participación ciudadana y respeto al patrimonio ambiental.