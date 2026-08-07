Gobernación de Santiago entrega útiles escolares a hijos de familias de escasos recursos

La Gobernación Provincial de Santiago entregó mochilas y útiles escolares a unos 200 niños hijos de familias de escasos recursos, como parte de una iniciativa orientada a apoyar a los hogares de sectores vulnerables ante el inicio del próximo año escolar.

La gobernadora Rosa Santos explicó que los niños beneficiados proceden de diferentes comunidades vulnerables de la provincia.

Cada niño recibió una mochila, tres cuadernos de 200 páginas, lápices y lapiceros, artículos que, de acuerdo con Santos, representan un aporte para las familias que enfrentan dificultades económicas para asumir los gastos relacionados con la educación de sus hijos.

La funcionaria resaltó, además, la calidad de los artículos entregados.

Señaló que las mochilas fueron seleccionadas con características que permitirán a los estudiantes utilizarlas durante más de un año.

Apoyo a familias vulnerables

Santos indicó que la entrega forma parte de las acciones de apoyo que desarrolla la institución en favor de familias de sectores vulnerables de la provincia de Santiago.

Destacó que el propósito es contribuir a aliviar la carga económica de los padres y facilitarles parte de los artículos necesarios para que sus hijos puedan iniciar el año escolar con los útiles básicos.

Durante la actividad, los niños recibieron los materiales escolares y compartieron con la gobernadora y el personal de la Institución Provincial de Santiago.