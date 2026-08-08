Abinader felicita a las Reinas del Caribe por conquistar el oro en los Juegos Centroamericanos

Las Reinas del Caribe mientras reciben su medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

El presidente Luis Abinader felicitó este viernes a las Reinas del Caribe por conquistar la medalla de oro en el torneo de voleibol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Qué alegría ver a las Reinas del Caribe conquistar esta medalla en casa, frente a su gente. Felicidades por su entrega, disciplina y por volver a poner nuestra bandera en lo más alto", escribió el mandatario en una publicación en X.

El sexteto dominicano derrotó 3-0 a Colombia en la final disputada la noche del viernes en el Palacio de Voleibol Ricardo "Gioriver" Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con parciales de 25-19, 25-19 y 25-21.

Qué alegría ver a Las Reinas del Caribe conquistar esta medalla en casa, frente a su gente. Felicidades por su entrega, disciplina y por volver a poner nuestra bandera en lo más alto.



¡Todo un país celebra con ustedes! #SantoDomingo2026 — Luis Abinader (@luisabinader) August 8, 2026

Con el triunfo, las dominicanas cerraron invictas su participación en el torneo y sumaron su séptima victoria consecutiva.

Gaila González encabezó la ofensiva del equipo con 13 puntos, mientras que Brayelin Martínez y Jineiry Martínez aportaron siete cada una.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/81cb1590-e40d-4196-bfcc-a2e5f46614a2-945464d3.jpg El equipo de voleibol femenino de República Dominicana celebra su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2026. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID)

La selección dominicana volvió a quedarse con el título regional ante un Palacio de Voleibol repleto de aficionados, en una jornada que representó otra medalla de oro para la delegación anfitriona.