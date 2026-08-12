Abinader cierra su sexto año de gobierno con 55.5 % de aprobación, según AtlasIntel

El Gobierno del presidente Luis Abinader cierra su sexto año de gestión y el segundo de su segundo período constitucional con un 55.5 % de aprobación entre los dominicanos que tienen una opinión definida, de acuerdo con la más reciente medición de AtlasIntel.

La firma difundió los resultados correspondientes a República Dominicana a través de sus canales oficiales, como parte de sus mediciones de opinión pública sobre la gestión gubernamental.

De acuerdo con el corte más reciente, la aprobación del Gobierno se ubica en 52.1 % cuando se incluyen los indecisos, mientras que aumenta a 55.5 % entre quienes expresan una posición definida.

El resultado refleja que, después de seis años de gestión, la administración de Abinader mantiene un respaldo mayoritario entre los ciudadanos que tienen una opinión formada sobre su desempeño.

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Los resultados muestran que, después de seis años de gestión, el Gobierno mantiene un respaldo mayoritario. Más de la mitad de los dominicanos con una posición definida aprueba la forma en que Luis Abinader conduce el Gobierno de la República Dominicana.

AtlasIntel y sus mediciones

AtlasIntel ha ganado reconocimiento internacional por sus mediciones electorales y de opinión pública. En 2025, el Silver Bulletin de Nate Silver le otorgó una calificación A+ y la colocó en el primer lugar de su ranking general de calidad de encuestadoras en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/whatsapp-image-2026-08-12-at-65442-pm-cfd7f9dd.jpeg (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

La firma también ha destacado por sus resultados en procesos electorales de distintos países de la región.

En Argentina, durante las elecciones de 2023, AtlasIntel fue una de las firmas que identificó correctamente el escenario de la primera vuelta y posteriormente anticipó la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa en el balotaje.

Más recientemente, en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, la firma registró el crecimiento de Abelardo de la Espriella y lo ubicó prácticamente empatado con Iván Cepeda en su medición final antes de la primera vuelta.

Según un balance divulgado posteriormente por AtlasIntel y reseñado por medios colombianos, la firma obtuvo una de las estimaciones más precisas de esa primera vuelta.

Con el 55.5 % de aprobación entre quienes tienen una opinión definida, la gestión de Luis Abinader cierra su sexto año manteniendo un respaldo mayoritario, según los resultados de la medición más reciente de AtlasIntel.