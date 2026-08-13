"Siempre estaremos juntos", dice embajador de Cuba en RD en medio de tensión diplomática

Fotografía publicada por la embajada de Cuba en el país de su embajador Ángel Arzuaga Reyes. ( FOTOGRAFÍA PUBLICADA POR LA EMBAJADA DE CUBA EN EL PAÍS )

En momentos en que las relaciones diplomáticas entre Cuba y República Dominicana atraviesan un episodio de tensión, el embajador de la isla en Santo Domingo, Ángel Arzuaga Reyes, afirmó que su país mantendrá la cercanía con el pueblo dominicano.

El Gobierno dominicano solicitó este jueves a Cuba el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, pero decidió mantener bajo reserva las razones que llevaron a adoptar la medida y adelantó que no ofrecerá explicaciones adicionales sobre el caso.

Durante un acto celebrado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con motivo del centenario del nacimiento del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, el diplomático destacó la relación histórica entre Cuba y República Dominicana y expresó su agradecimiento al pueblo dominicano.

"...siempre estaremos juntos, y nunca le haremos daño a este pueblo, estaremos juntos a él, como siempre, como lo enseñó Martí, como lo enseñó Fidel. Gracias, gracias al pueblo hermano de la República Dominicana, gracias, mil gracias, gracias", dijo Arzuaga Reyes durante su discurso.

Las declaraciones se producen el mismo día en que el Gobierno dominicano informó que solicitó a la Embajada de Cuba en el país el retiro de parte de sus funcionarios.

Los periodistas que cubrieron el acto le preguntaron a Arzuaga Reyes su opinión sobre la petición del Gobierno dominicano, a lo que respondió: "Hoy es un día de celebración, no de otra cosa".

Cuba acusa a RD de alinearse con EE. UU.

Horas después, la Cancillería cubana calificó de "injustificada" la decisión dominicana y afirmó que los funcionarios afectados habían actuado respetando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las leyes dominicanas.

La Habana sostuvo que la medida responde a presiones del Gobierno estadounidense y acusó a República Dominicana de alinearse con la política de Washington hacia Cuba. También afirmó que la decisión "lesiona sensiblemente" los vínculos entre ambos gobiernos.

Pese a esas diferencias, el Gobierno cubano aseguró que los acontecimientos no podrán afectar los vínculos históricos entre los pueblos de ambos países y reiteró su "invariable amistad y solidaridad" con el pueblo dominicano.