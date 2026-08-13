Cuba rechaza expulsión de sus diplomáticos en RD y afirma que responde a presión de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó "en los términos más enérgicos" la decisión del Gobierno de República Dominicana de expulsar a funcionarios de su embajada en Santo Domingo y sus familiares, medida que, según La Habana, constituye un "acto de subordinación" a la política de Estados Unidos hacia la isla.

En un comunicado publicado la tarde de este jueves, la Cancillería cubana calificó de injustificada la decisión de las autoridades dominicanas y aseguró que los diplomáticos cubanos han actuado "en estricto apego" a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con respeto a las leyes dominicanas.

"No existe motivo alguno que justifique esta decisión de las autoridades dominicanas. Los diplomáticos cubanos han actuado siempre en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y con absoluto respeto a las leyes de esa hermana nación", dice la Cancillería cubana.

En el documento de Cuba hay una discrepancia con relación al número de funcionarios afectados, pues señala 10, mientras que la Cancillería dominicana se refirió a nueve.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a diez funcionarios diplomáticos de la Embajada de Cuba en ese país y a sus familiares", sostiene La Habana.

Afirma RD recibe presión de EE. UU.

El Gobierno cubano sostuvo que detrás de la medida existe presión de Washington y afirmó que Estados Unidos busca deteriorar las relaciones diplomáticas de Cuba con otros países de la región.

La Habana recordó además otros episodios que, a su juicio, evidencian un acercamiento de República Dominicana a la política estadounidense contra Cuba, entre ellos la exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas y el cambio de posición dominicana en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la resolución cubana contra el bloqueo.

"No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno de República Dominicana a las presiones del gobierno estadounidense, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región", dice Cuba en el comunicado.

Según el documento, la decisión dominicana "lesiona sensiblemente" los vínculos entre ambos gobiernos, aunque aseguró que no podrá afectar los históricos lazos entre los pueblos cubano y dominicano.

Cuba destacó los vínculos culturales, económicos y de solidaridad existentes entre ambas naciones y afirmó que continuará defendiendo esos nexos, al tiempo que reiteró su "invariable amistad y solidaridad" con el pueblo dominicano.

La Cancillería cubana publicó el documento este 13 de agosto en su página web, en respuesta a la medida adoptada por las autoridades de República Dominicana.