FP pide a la JCE aplicar correctivos para mejorar proceso de cedulación y no afectar elecciones

Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la JCE. ( FOTO CEDIDA POR LA FP )

La Fuerza del Pueblo (FP) expresó este lunes su preocupación por el proceso de cedulación y solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) implementar una serie de medidas correctivas para mejorar la renovación del documento de identidad y electoral y evitar que dificultades operativas o registrales afecten a los ciudadanos de cara a las elecciones de 2028, así como el calendario electoral.

Las propuestas fueron depositadas ante la Secretaría General de la JCE por el delegado político de la organización ante el organismo electoral, Manuel Crespo, quien planteó mantener un seguimiento permanente al proceso de cedulación, indica una nota de prensa.

Evaluar los centros con baja afluencia

Como primera medida, la FP pidió realizar una evaluación integral del proceso de renovación y entrega de la nueva cédula, prestando especial atención a los centros que registran una baja afluencia de ciudadanos.

El partido considera necesario determinar las razones por las que algunos centros no están recibiendo la cantidad esperada de usuarios y aplicar los ajustes que sean necesarios para mejorar la cobertura y agilizar el proceso.

Facilitar la renovación en el exterior

La organización también pidió evaluar la situación de los dominicanos residentes en el exterior, debido a las dificultades que algunos ciudadanos pueden enfrentar para acceder al proceso.

La FP propuso adoptar medidas extraordinarias para eliminar las barreras que dificultan la renovación de la cédula fuera del país.

Entre las acciones planteadas se encuentran la revisión del sistema de citas, así como la ampliación de las jornadas y de la capacidad de atención en los centros destinados a los dominicanos residentes en el extranjero.

Crear un protocolo para adultos mayores

Otro de los correctivos solicitados consiste en establecer un protocolo especial, con fechas definidas, para atender a los adultos mayores y a los ciudadanos que presenten dificultades relacionadas con su Registro Civil.

La propuesta busca que estas personas tengan una ruta institucional clara para resolver sus situaciones y puedan completar el proceso de cedulación dentro de plazos establecidos.

"Que se establezca un protocolo especial con fecha calendario para atender a los adultos mayores y demás ciudadanos que presenten dificultades relacionadas con su Registro Civil, garantizando una ruta institucional clara y con plazos definidos", indicó Crespo.

Resolver diferencias entre la cédula y el acta de nacimiento

La Fuerza del Pueblo también pidió revisar el tratamiento de los casos en los que existen discrepancias entre los datos de la cédula y el acta de nacimiento.

La organización propone crear mecanismos de conciliación que permitan corregir estas inconsistencias sin que se conviertan en obstáculos desproporcionados para que el ciudadano pueda obtener su nuevo documento.

Revisar requisitos para cambios de colegio electoral

Otro de los puntos planteados por la FP, según comunicó en una nota de prensa, es la revisión de la exigencia de evidencias para los cambios de recinto o colegio electoral.

La organización considera que estos requisitos deben ser revisados cuando el cambio solicitado no implique una modificación de la zona de residencia ni de la identidad registral del ciudadano.

Mayor transparencia en la asignación de colegios

La FP también solicitó a la JCE informar a los partidos políticos sobre las reglas técnicas y jurídicas utilizadas para asignar a los electores a los colegios electorales.

En particular, pidió explicaciones sobre la aplicación de un límite operativo de 550 electores, frente al umbral legal de 600.

Para la organización opositora, los partidos deben conocer los criterios utilizados por el organismo electoral, especialmente cuando estas decisiones pueden incidir en la conformación del Registro Electoral.

Diálogo permanente con los partidos

Finalmente, la Fuerza del Pueblo propuso establecer un mecanismo permanente de diálogo y seguimiento entre la JCE y los partidos políticos sobre el avance del proceso de renovación de la cédula.

El propósito es identificar a tiempo cualquier situación que pueda afectar la conformación del Registro Electoral y la organización de las elecciones de 2028.

Crespo reiteró que la FP busca contribuir al proceso con transparencia y diafanidad, al considerar que una adecuada renovación del documento de identidad es fundamental para garantizar el derecho al sufragio y continuar fortaleciendo el sistema democrático.