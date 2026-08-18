El saliente director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, exhortó este martes a los miembros de la institución a mantener sus principios éticos y morales y advirtió que actuar conforme a la ley no debe ser visto como una señal de debilidad.

Este martes, el director saliente volvió al mismo lugar, pero esta vez para dejarla. Llegó vestido de saco negro y corbata, sin el uniforme que lo acompañó durante su gestión y trayectoria en la institución.

Su rostro serio y la mirada baja dejaron entrever apenas lo que ocurría a puertas cerradas en el traspaso de mando que fue presidido por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Durante la ceremonia realizada en las oficinas de la dirección del cuerpo del orden, Cruz Cruz dirigió un mensaje de despedida a los policías, a quienes exhortó a preservar sus principios éticos y morales y a no permitir que nadie les haga creer que actuar correctamente constituye una debilidad.

"Nunca, nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error" Modesto Cruz Cruz Exdirector de la Policía Nacional “

"Sean fuertes preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter", manifestó.

Cruz Cruz sostuvo que la conducta de un servidor público se mide especialmente en aquellos momentos en los que no existe supervisión.

"Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público", afirmó.

"No importa quién ocupe la dirección"

Durante su intervención, el exdirector restó importancia a los nombres de quienes encabecen la Policía y aseguró que el objetivo debe ser garantizar la continuidad del proceso institucional.

""Sean fuertes preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter"" Andrés Modesto Cruz Cruz Exdirector de la Policía Nacional “

"No importa quién ocupe la Dirección General de la Policía mañana. Lo verdaderamente importante es que la institución continúe avanzando", señaló.

Cruz Cruz planteó que dentro de la Policía deben crearse oportunidades para los agentes que cumplen correctamente sus funciones y, al mismo tiempo, mantenerse una posición firme frente a quienes incurran en actuaciones contrarias a la ley.

Indicó que los buenos policías deben tener posibilidades de crecer y que quienes honran el uniforme deben ser reconocidos.

""La institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad"" Andrés Modesto Cruz Cruz Exdirector de la Policía Nacional “

En sentido contrario, advirtió que quienes se aparten de la legalidad deben saber que "la institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad".

Sin acto protocolar en explanada

El 18 de febrero, Andrés Modesto Cruz Cruz llegó a la sede policial para asumir el cargo entre honores, discursos y una ceremonia en la explanada de la institución que reunió distintas personalidades.

Cuando el ahora alto oficial retirado sustituyó a Ramón Antonio Guzmán Peralta, el cambio de jefatura tuvo el protocolo de un acto de transición formal.

Guzmán Peralta recibió un reconocimiento y el entrante tomó posesión ante la estructura que pasaría a dirigir. Esta vez, el relevo fue mucho más breve o por lo menos la participación de Cruz Cruz.

Desde temprano, generales, coroneles y oficiales superiores comenzaron a llegar a la sede. El movimiento no tenía el componente de incertidumbre de otras ocasiones, desde el lunes se sabía quién ocuparía el puesto.

El presidente Luis Abinader había juramentado a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director de la Policía Nacional, lo que faltaba era tomar posesión dentro del organismo.

El protocolo se cumplió. Modesto Cruz Cruz entregó la bandera institucional como parte de los actos oficiales al recién designado mayor general Ernesto Rodríguez García en su despacho como símbolo de continuidad, compromiso y servicio a la nación. Posteriormente se marchó.

Al poco tiempo fueron vistos agentes retirando una caja con algunas pertenecías del mayor general en honrosa condición de retiro e introduciendo otras para la nueva gerencia de Ernesto Rodríguez García.