Abinader conserva aprobación, pero su gabinete queda por debajo, de acuerdo encuesta de ACD Media

La popularidad del presidente Luis Abinader conserva una estrecha mayoría, pero la evaluación de su gobierno muestra una sociedad prácticamente dividida y un gabinete que recibe una valoración sensiblemente inferior a la del mandatario. La nueva encuesta de ACD Media coloca la aprobación del Gobierno en 51.3 %, frente a 47 % que lo desaprueba, mientras la evaluación específica del trabajo presidencial arroja 50.2 % de opiniones positivas y 48.2 % negativas.

Los números describen una popularidad todavía mayoritaria, aunque sin una zona confortable de respaldo. La diferencia entre aprobación y desaprobación es de apenas 4.3 puntos, mientras la valoración positiva y negativa de la gestión presidencial queda separada por solo dos puntos. Más que un rechazo generalizado, aparece un país dividido casi por mitades respecto del desempeño de Abinader.

La situación empeora cuando la evaluación pasa del presidente a sus funcionarios. Solo 42.7 % califica positivamente el trabajo del gabinete, mientras 53.5 % lo considera negativo. Abinader supera así en 7.5 puntos la valoración positiva de sus funcionarios y, a diferencia de estos, consigue mantener un balance favorable.

El trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media se realizó del 8 al 11 de agosto de 2026, antes de los cambios en el tren gubernamental, con una muestra nacional de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.

La diferencia sugiere que el presidente conserva un capital político propio que no se transfiere automáticamente al equipo gubernamental. Incluso en una coyuntura de desgaste, Abinader parece funcionar como amortiguador de la valoración negativa de su administración y no como su principal causante.

Ventajas de Abinader

La encuesta ofrece otras pistas sobre esa resistencia personal. Al comparar a los últimos cuatro presidentes, Abinader ocupa el primer lugar como el más honesto, con 35.9 %; el más preocupado por el pueblo, con 35.1 %; y el que inspira mayor confianza, con 34.6 %. Sin embargo, pierde claramente cuando la comparación se traslada hacia otros atributos. Leonel Fernández es considerado el mejor preparado por 46.9 %, mientras Danilo Medina encabeza la percepción de eficiencia con 36.5 %.

La combinación resulta políticamente significativa. El desgaste de la gestión no parece haber destruido los atributos personales sobre los cuales Abinader construyó buena parte de su imagen pública. La población puede mostrarse crítica con los resultados gubernamentales y, simultáneamente, continuar atribuyéndole honestidad, preocupación social y confiabilidad.

El gabinete presenta un cuadro mucho más desigual. Además de recibir una evaluación colectiva negativa, existe una enorme diferencia de conocimiento entre sus integrantes. Faride Raful y David Collado son conocidos por alrededor de ocho de cada diez entrevistados, mientras numerosos funcionarios no alcanzan siquiera 30 %.

El conocimiento tampoco garantiza una buena valoración. En la escala individual de uno a diez, Juan Manuel Méndez obtiene 7.77, la puntuación más alta, seguido por David Collado con 6.93 y Kelvin Cruz con 6.82. En el extremo inferior aparecen Roberto Ángel Salcedo con 2.60 y Faride Raful con 3.90.

La fotografía política que deja ACD Media es, por tanto, más compleja que una simple medición de popularidad. Abinader mantiene una mayoría estrecha de aprobación y conserva atributos personales fuertes, pero gobierna sobre una opinión pública prácticamente partida y acompañado de un gabinete cuya evaluación global ya es mayoritariamente negativa.

El dato central puede encontrarse precisamente en esa separación. El presidente conserva más respaldo que su gobierno. Esa distancia puede servirle de protección política, pero también señala sus límites. Cuando la popularidad presidencial debe compensar el desgaste de la administración, el capital personal del mandatario deja de ser solamente una fortaleza y comienza a convertirse en el principal sostén político del Gobierno.

Insatisfacción y pesimismo

El sentimiento de la población sobre la marcha del país combina insatisfacción con un creciente pesimismo hacia el futuro. El 48.7 % califica positivamente la situación actual, frente a 49.5 % que la considera negativa, prácticamente una división en mitades. Sin embargo, el equilibrio desaparece cuando la mirada se desplaza hacia los próximos meses, señal de que la incertidumbre pesa más que la valoración del presente.

Solo 18.7 % espera que la situación del país mejore, mientras 36.6 % considera que estará peor y 42.3 % entiende que seguirá igual. Esto significa que casi ocho de cada diez dominicanos no anticipan una mejoría en el corto plazo. Más que un rechazo absoluto de la realidad presente, los datos reflejan una pérdida de expectativas, políticamente relevante porque la percepción de futuro suele influir en la valoración de cualquier gobierno.

El contraste resulta especialmente significativo frente a la aprobación todavía mayoritaria de Abinader. El Presidente conserva respaldo personal, pero ese capital político convive con una población que no percibe claramente que las cosas vayan a mejorar. La encuesta dibuja así un estado de ánimo dominado menos por el entusiasmo que por la cautela y el pesimismo. El problema para el Gobierno no radica únicamente en cómo juzga la ciudadanía lo realizado, sino en que apenas uno de cada cinco confía en que el panorama próximo será mejor