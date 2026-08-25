Francisco Javier García: "El sistema eléctrico en nuestro país está colapsado"

FraciscoJavier García (c), aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana de cara a las elecciones del 2028 ( FOTO CEDIDA POR EL EQUIPO POLÍTICO DE FRANCISCO JAVIER GARCÍA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, acusó este martes al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de llevar el sistema eléctrico dominicano a una situación de deterioro, debido al aumento de las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y al incremento del subsidio destinado al sector.

García sostuvo que las pérdidas de las EDE pasaron de un 28 % en 2020, cuando el PRM asumió el Gobierno, a un 43 % en la actualidad, lo que, a su juicio, evidencia el desgaste de la gestión del sistema eléctrico, indica una nota de prensa.

"El sistema eléctrico en nuestro país está colapsado", afirmó el dirigente peledeísta, quien señaló que el subsidio eléctrico alcanzó los 105,000 millones de pesos el año pasado, frente a los 31,000 millones que, según dijo, se destinaban a ese concepto cuando el PLD dejó el Gobierno.

El Pacto Eléctrico

El también exministro de Turismo vinculó el aumento del subsidio con las pérdidas registradas por las distribuidoras y cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto Eléctrico.

García recordó que en febrero de 2021 el Gobierno convocó a la firma del Pacto Eléctrico, acuerdo que, según dijo, establecía como meta que las pérdidas del sector se situaran por debajo del 15 % para este período.

Afirmó que, de haberse cumplido esa meta, el subsidio eléctrico estaría por debajo de los 20,000 millones de pesos y no por encima de los 100,000 millones, como ocurre actualmente.

Mediante un comunicado, planteó que la situación del sistema energético constituye uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el país de cara a 2028, debido a su impacto en el desarrollo económico, la productividad y la competitividad.

"Es una quimera hablar de desarrollo, productividad y competitividad si no resolvemos el problema del suministro y las pérdidas de energía", sostuvo.

Críticas a la gestión del PRM

El dirigente peledeísta atribuyó el deterioro del sector a lo que calificó como deficiencias administrativas de funcionarios del PRM y cuestionó la forma en que, según afirmó, han sido manejadas las empresas distribuidoras.

García sostuvo que recuperar los niveles que tenía el sistema eléctrico en 2020 requerirá varios años y advirtió que, si el PRM permanece en el poder después de 2028, el problema podría continuar agravándose.

"La única forma de poder dar solución a ese problema es sacando del Gobierno a los que lo han provocado", afirmó.