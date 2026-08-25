Greymer De Peña Arias es juramentado como subdirector ejecutivo de Apordom

La juramentación estuvo a cargo del director ejecutivo de Apordom, Francisco Alejandro Campos Álvarez (derecha), ( FOTO CEDIDA POR APORDOM )

Greymer De Peña Arias asumió este martes como subdirector ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), luego de ser designado en el cargo por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 591-26.

La juramentación estuvo a cargo del director ejecutivo de Apordom, Francisco Alejandro Campos Álvarez, junto a la presidenta del Consejo de Administración de la institución, Julia Luz Muñiz Suberví.

De Peña Arias llega a la institución con más de 25 años de trayectoria política y de servicio en el Distrito Nacional. Ha ocupado distintas posiciones de liderazgo dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellas la presidencia de la Juventud PRD/PRM del Distrito Nacional.

También se desempeñó como coordinador de campañas juveniles presidenciales y municipales, coordinador de los partidos aliados durante las elecciones municipales de 2024 y coordinador de la Plataforma Política Nacional Fortaleciendo el Cambio.

Tras su juramentación, el nuevo subdirector ejecutivo agradeció al presidente Abinader por la confianza y aseguró que asumirá la función con dedicación y transparencia.

"Recibo esta responsabilidad con humildad y profundo agradecimiento, consciente del compromiso que representa servir al país desde una institución estratégica para el desarrollo económico y logístico de la República Dominicana", expresó.

De Peña Arias señaló que trabajará para contribuir al fortalecimiento de Apordom y al cumplimiento de los objetivos del Gobierno relacionados con el sector portuario.

Entre las funciones que tendrá están apoyar el fortalecimiento de las operaciones portuarias, la modernización de los servicios y las acciones dirigidas a mejorar la competitividad del sector marítimo-portuario nacional.

Su designación se produce en momentos en que Apordom continúa impulsando proyectos vinculados con la modernización y fortalecimiento del sistema portuario dominicano.