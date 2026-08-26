Zelenski agradece a Abinader respaldo de República Dominicana a la soberanía de Ucrania

El presidente de la República, Luis Abinader, saluda a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la Cumbre por la Paz en Ucrania, celebrada en 2024 en Suiza. ( FOTO CEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA )

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, agradeció públicamente este miércoles al mandatario dominicano Luis Abinader el respaldo de República Dominicana a la soberanía, la integridad territorial y los esfuerzos de paz de su país, luego de recibir una felicitación oficial con motivo del 35 aniversario de la independencia ucraniana.

"Expreso mi sincera gratitud al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, por sus cálidas felicitaciones por el 35.º Día de la Independencia de Ucrania", escribió Zelenski en su cuenta oficial de X.

El mandatario ucraniano destacó además las relaciones existentes entre ambos países.

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"Valoramos las relaciones de amistad y respeto mutuo entre Ucrania y la República Dominicana. Apreciamos profundamente el apoyo de su nación a la soberanía, la integridad territorial y los esfuerzos de paz de Ucrania", manifestó.

Felicitaciones oficiales

El pronunciamiento de Zelenski responde a una comunicación diplomática enviada por República Dominicana varios días antes de la conmemoración.

Un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), fechado el 19 de agosto de 2026 y remitido a la Embajada de Ucrania acreditada en el país, contiene los mensajes enviados por Abinader y el canciller dominicano Víctor Bisonó Haza a las principales autoridades ucranianas.

En su comunicación directamente dirigida a Zelenski, Abinader expresó sus "más cálidas y sinceras felicitaciones" por la independencia de Ucrania y formuló deseos de "prosperidad y bienestar en abundancia" para esa nación.

El presidente dominicano también envió una felicitación al primer ministro ucraniano, Sergii Koretskyi.

"Con motivo de conmemorar la Independencia Nacional de Ucrania, tengo el agrado de transmitir a Su Excelencia y al resto de esa nación, mis más sinceras y cordiales felicitaciones", señala el mensaje firmado por Abinader.

Koretskyi asumió como primer ministro de Ucrania el pasado 16 de julio, después de recibir el respaldo de 289 miembros del Parlamento ucraniano. Antes de su llegada al Gobierno dirigía la empresa estatal de petróleo y gas Naftogaz.

La comunicación diplomática dominicana también incluyó al ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, quien recibió una carta de su homólogo dominicano, Víctor Bisonó.

"Le felicito sinceramente a usted, con ocasión de celebrar la Independencia Nacional de Ucrania, deseándole progreso y paz a esa honorable nación", escribió Bisonó.

El canciller dominicano agregó que confía en que "los vínculos de amistad y cooperación entre nuestros países continuarán fortaleciéndose a través de los años venideros".

El documento fue remitido cinco días antes del 24 de agosto, fecha en que Ucrania celebró los 35 años de la declaración de independencia aprobada en 1991.

Zelenski retomó precisamente la idea de profundizar los vínculos bilaterales al responder este miércoles a Abinader.

"Comparto su confianza en el desarrollo futuro de nuestro diálogo bilateral y espero fortalecer nuestra cooperación en beneficio de nuestros dos pueblos", señaló el gobernante ucraniano.

Respaldo dominicano

La referencia del presidente de Ucrania al respaldo dominicano tiene como contexto la postura mantenida por Santo Domingo desde la invasión rusa a gran escala iniciada en febrero de 2022.

República Dominicana ha respaldado en distintos escenarios internacionales el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y ha reclamado una solución al conflicto conforme al derecho internacional.

Uno de los gestos diplomáticos de mayor nivel ocurrió en junio de 2024, cuando Abinader viajó a Suiza para participar en la Cumbre sobre la Paz en Ucrania.

En aquella ocasión, el presidente dominicano señaló que la guerra había tenido efectos más allá de Europa y recordó sus consecuencias para países como República Dominicana, particularmente por los aumentos internacionales de los precios de alimentos, cereales y combustibles.

El Gobierno dominicano también ha defendido la necesidad de una salida negociada al conflicto.

Situación actual El nuevo intercambio entre Abinader y Zelenski se produce mientras Ucrania continúa enfrentando ataques rusos y busca mantener el respaldo diplomático internacional a su soberanía. De hecho, apenas el 19 de agosto, la misma fecha en que Mirex remitió las felicitaciones dominicanas, Ucrania sufrió uno de los ataques rusos más mortíferos de las últimas semanas, con al menos 17 fallecidos en Kyiv y sus alrededores. El mensaje de Zelenski coloca ahora a República Dominicana nuevamente dentro del grupo de países cuyo respaldo diplomático Kyiv destaca públicamente y abre la puerta a una posible ampliación de la relación bilateral.