Balaguer, en el 120 aniversario de su natalicio y su influencia en los presidentes que le sucedieron

Nunca se sabrá a ciencia cierta, la fecha exacta y real de su nacimiento, porque en esa época (principios del siglo XX) la República Dominicana tenía apenas poco más de medio siglo de fundada y las oficinas de los registros de actas de nacimiento se manejaban con muchas limitaciones y deficiencias, además de que la mayoría de la población era rural y analfabeta, por consiguiente no sabía leer ni escribir y no había cultura de declarar oficialmente los nacimientos de las personas y muchos eran registrados de manera tardía.

Pero lo cierto es que su acta de nacimiento dice que nació el 1 de Septiembre del año 1906, hace 120 años un día como hoy, en la entonces comuna, hoy Municipio de Villa Bisonó, conocido popularmente como Navarrete. Fue el quinto hijo del matrimonio de don Joaquín Jesús Balaguer Lespier y doña Carmen Celia Ricardo y el único varón, con siete hermanas.

Sin lugar a dudas que Joaquín Balaguer ha sido el referente obligatorio de todos los presidentes que le han sucedido en el ejercicio de la presidencia de la República Dominicana. Su legado es admirable para algunos, negativo y reprochable para otros, históricamente controversial en algunos aspectos, pero imposible de ignorar.

Hacemos a continuación un recuento de las principales coincidencias históricas y políticas entre el presidente Joaquín Balaguer y los cuatro expresidentes que le han sucedido de 1996 a la fecha, empezando porque todos, sin excepción, han intentado reelegirse, después que siempre criticaban la reelección presidencial. Leonel, Danilo y Abinader la lograron e Hipólito fue el único que falló en el intento, pero modificó la Constitución en 2002 para intentarlo en el 2004.

Balaguer, Leonel Fernández y el frente patriótico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/leonel-fernandez-diario-libre-imagen-14052024-entrevista-con-leonel-fernandez-en-diario-libre-matias-boncosky09-396f2fa4.jpg El expresidente Leonel Fernández. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Para las elecciones de 1996, aquel joven abogado, hasta entonces poco conocido, oriundo de Villa Juana y quien apenas dos años antes había sido candidato a la vicepresidencia junto al profesor Juan Bosch por el PLD, recibió el respaldo de Joaquín Balaguer y del PRSC para la segunda vuelta electoral del 30 de junio, en la que enfrentó al doctor José Francisco Peña Gómez, candidato del PRD.

Para las elecciones de 1996, el joven abogado casi desconocido de Villa Juana, quien apenas dos años antes había sido candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue apoyado por Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la segunda vuelta electoral del 30 de junio, enfrentando al doctor José Francisco Peña Gómez, candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El apoyo se produjo luego de un acto histórico celebrado en el Palacio de los Deportes, denominado Frente Patriótico, en el que Balaguer proclamó que "el camino malo estaba cerrado". Sus palabras, ese día, sellaron y cerraron definitivamente las aspiraciones del más grande líder de masas del país, de convertirse en el sucesor de Balaguer .

Le sucedió, en cambio, Leonel Fernández, quien a decir de Balaguer, recibió un avión en la pista, cargado de combustible, con los motores encendidos y listo para despegar, y así fue.

Leonel gobernó el país de 1996 al 2000. Regresó en 2004 y se reeligió en 2008, gobernando hasta 2012 y aspirando para reeditar el vuelve y vuelve de Balaguer en 2028, después de sus fallidos intentos de 2020 y 2024.

Los gobiernos de Leonel Fernández se caracterizaron por ser muy parecidos a los de Balaguer, no solamente en sus coincidencias de carácter personal en las similitudes de sus temperamentos, con la paciencia, decencia, elegancia, fino trato, imagen conservadora en el vestir, capacidad de oratoria y condiciones intelectuales, sino también en su estilo de gobernar, en cuanto a las grandes obras de infraestructura, como túneles, elevados, metro, carreteras, entre otras, así como reformas de importadores leyes de modernización y sobre todo, la Reforma Constitucional de 2010.

Al día de hoy, todavía se considera al expresidente Leonel Fernández, como el alumno más aventajado del expresidente Joaquín Balaguer y no falta quienes indican que en su estilo personal y político, Fernández parece más balaguerista que boschista

Balaguer, Hipólito Mejía y la chiva amarrada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/hipolito-mejia-dl1197448520190725153826-focus-0-0-896-504-dd53a6b5.jpg El expresidente Hipólito Mejía. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Para las elecciones del 2000, las últimas en las que Balaguer participó como candidato presidencial, las relaciones con el PLD y la alianza del frente patriótico de 1996 se agrietaron.

Los peledeístas se negaron en devolverle el favor y apoyarlo, y lanzaron al entonces Secretario de la Presidencia, Danilo Medina, como candidato morado, luego de ganarle las primarias internas al vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal.

Eso dio pie a que Hipólito Mejía, entonces recién electo candidato presidencial del PRD, empezara a visitar la avenida Máximo Gómez 25 parte atrás, que era la residencia de Balaguer y fuera a pactar lo que el propio Mejía denominó como "amarrar la chiva" para desbaratar el Frente Patriótico de cuatro años antes y luego de la muerte de Peña Gómez en 1998.

Hipólito Mejía no alcanzó el 50 por ciento más uno que establece la Constitución y las leyes para ganar en primera vuelta. Le faltó menos de un uno por ciento para ello y, como Balaguer y Danilo Medina alcanzaron un empate técnico en el segundo lugar, de un 24-25 por ciento cada uno, el viejo caudillo negó su apoyo al PLD para una segunda vuelta y mandó a una comisión encabezada por la diputada Rafaela (Lila) Alburquerque a que anunciara que el Partido Reformista reconocía el triunfo de Mejía y que no apoyaría al PLD en una segunda vuelta.

Esto abría el camino que el propio Balaguer había cerrado cuatro años antes, para que el PRD volviera al poder, tras catorce años en la oposición, y ahora cerraba la posibilidad de reelección del PLD en el poder, más allá del 16 de agosto del 2000.

Hipólito Mejía decidió entonces utilizar la mayoría que tenía el PRD en el Congreso, para hacer lo mismo que Balaguer había hecho con el PLD diez años antes, en 1990, y le ofreció apoyo para la presidencia de la Cámara de Diputados en la persona de la propia diputada Alburquerque, aunque el PRSC contaba con una minoría en la Cámara Baja.

Mejía se convirtió en un presidente que imitaba frecuentemente a Balaguer, repitiendo públicamente sus frases y expresiones más famosas y reconocidas.

Le visitaba en su residencia, donde le pedía opiniones y consejos, y cuando viajaba al exterior, regalaba colecciones de los libros del octagenario líder político a los presidentes y estadistas con los que se reunía, lo cual agradaba siempre al caudillo de Navarrete.

Balaguer, Danilo Medina y las visitas sorpresas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/danilo-medina-a-este-gobierno-el-prm-le-gusta-inaugurar-por-parte-c16427c9-ced63c9f.jpeg El expresidente Danilo Medina. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

De todos los presidentes que le sucedieron como inquilinos del Palacio, Danilo Medina fue el que más contacto tuvo con Balaguer, antes de alcanzar el solio presidencial, ya que a pesar de ser boschista, en su condición de diputado y vocero de la bancada de diputados del PLD, fue por muchos años, una especie de mensajero entre Balaguer y Bosch, a tal punto, que siendo Balaguer presidente, confió apoyar a Medina como presidente de la Cámara de Diputados, aunque por aquellos años, el PLD era un bloque legislativo minoritario en la Cámara Baja.

Danilo Medina hizo muy buena amistad personal con Amable Aristy Castro, que era presidente del Senado, y ellos dos siempre despachaban juntos y con Balaguer, los temas de colaboración entre las políticas del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Balaguer llegó incluso a insinuar que Danilo Medina pudiera ser el candidato presidencial del PLD para las elecciones de 1996, pero Danilo siempre decía que el candidato tenía que ser Leonel Fernández y hasta renunció de la Presidencia de la Cámara de Diputados para convertirse en el jefe de su campaña.

En cuanto a su estilo de gobernar, Danilo Medina tuvo la oportunidad, al igual que Balaguer cuando se fue al exilio en 1962, que previo a su juramentación presidencial, cayó en una especie de desgracia política por enfrentar al entonces presidente Leonel Fernández en las primarias internas del PLD en 2007.

Este pudo conocer quiénes eran sus verdaderos y leales amigos, además de comprender la verdadera esencia e importancia de la política de campo, y tal como lo hacía Balaguer, visitando los más apartados rincones del país, Medina estableció una costumbre de visitas sorpresas todos los domingos.

En cuanto a su política gubernamental, al igual que Balaguer y Leonel, el presidente Danilo Medina mantuvo la costumbre de desarrollar un ambicioso programa de obras públicas, resaltando la continuación del Metro de Santo Domingo, el teleférico, los apartamentos de la Ciudad Juan Bosch, las circunvalaciones, el proyecto de La Nueva Barquita y la Central Termoeléctrica Punta Catalina, entre otras.

Balaguer "muñequito de papel" y Luis Abinader "la tayota"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/luis-abinader-defiende-competencia-en-telecomunicaciones-rd-cf003491-focus-min006-03-896-504-535d8b3a.jpg El presidente Luis Abinader. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

De todos los presidentes que le han sucedido, Luis Abinader ha sido el único que nació siendo Balaguer presidente, el 12 de Julio de 1967. Es también el único presidente post Balaguer que no lo conoció ni lo trató, sin embargo, tienen varios puntos en común.

Se burlaban de Balaguer diciéndole "muñequito de papel", y también se burlaban de Abinader, diciéndole "tayota" y los dos supieron esperar sus momentos, jugar sus cartas y ponerse la banda presidencial sobre sus pechos, a pesar de todos los chismes e intrigas en su contra.

Abinader ha sido el único presidente proveniente del histórico PRD que logró la reelección presidencial, obteniendo más del 52 % en las elecciones del 2024.

Como lo fue Balaguer, Abinader acaba de ser electo con el consenso unánime, como presidente de su Partido Revolucionario Moderno (PRM), igual que como lo son Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Danilo Medina del PLD.

Abinader logró derrotar a sus adversarios internos, siendo magnánimo y respetuoso de sus espacios, aplastándoles políticamente con firmeza, pero manteniéndoles un trato personal a la altura del respeto y la consideración que no necesariamente tuvieron ellos con él en procesos anteriores.

Abinader, al igual que Balaguer, mantiene a la sociedad en vilo, esperando los cambios de su gabinete los 27 de febrero y 16 de agosto de cada año y hace remociones y sustituciones entre sus funcionarios.

Abinader también tiene la coincidencia histórica de haber organizado y encabezado la realización de manera exitosa y extraordinaria, de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2026, al igual que como lo hizo Balaguer con los XII Juegos en 1974.

En cuanto a sus políticas de gobierno, al igual que Balaguer, tanto Abinader como Danilo y Leonel, han mantenido a Héctor Valdez Albizu como Gobernador del Banco Central. Solo Hipólito Mejía lo sustituyó al iniciar su gobierno en el año 2000 y la economía del país pagó un precio muy caro por esa decisión, y el propio presidente Mejía también.

Antes de concluir, debemos destacar que así como los expresidentes han tenido sus coincidencias y han sido influenciados por el ejemplo de Balaguer, hay un aspecto que es importante resaltar, en el que ha ocurrido todo lo contrario: la política de préstamos y endeudamiento del Gobierno.

En sus 22 años de gobierno, Balaguer llenó este país de importantes obras públicas en todo el territorio nacional. Presas, carreteras, apartamentos, viviendas, parques, puentes, hospitales, avenidas, caminos vecinales, túneles, elevados, centros deportivos, escuelas, universidades, centros culturales, oficinas públicas, aeropuertos, estadios, museos, entre muchas otras más, sin haber tomado nunca, ni un solo centavo prestado.