Andrés Bautista pide a los partidos no politizar la educación

Andrés Bautista, tercero de izquierda a derecha, en el primer congreso del Partido Primero la Gente de Antonio Marte (segundo de la foto en el mismo orden. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, llamó este domingo a los partidos políticos a evitar la politización de los temas relacionados con la educación, al considerar que esta práctica constituye un obstáculo para el desarrollo de la República Dominicana.

Bautista sostuvo que la educación debe ser asumida como un pilar fundamental de la nación y mantenerse al margen de los intereses partidarios.

"Cuando la educación se politiza se genera un atraso que toda la sociedad debe superar", afirmó el funcionario.

Sus palabras se producen luego de que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, denunciara que la matrícula estudiantil de niños haitianos ha subido en el país, lo cual fue rechazado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Durante su participación en el Primer Congreso José Francisco Peña Gómez del Partido Primero la Gente (PPG), que encabeza el senador Antonio Marte, Bautista exhortó a la clase política a realizar sus observaciones sobre el sistema educativo de manera responsable, basadas en la verdad y con un sentido constructivo.

Explica lo que sucede

El ministro señaló que, debido a la cantidad de centros educativos existentes en el país, es normal que algunos planteles requieran trabajos de reparación o intervención.

Explicó que el Gobierno ha dispuesto la demolición de las edificaciones escolares que agotaron su vida útil, mientras que otras serán reparadas para garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.

Bautista destacó que el fortalecimiento del sistema educativo no depende únicamente del Gobierno, sino que requiere la participación y el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, mencionó a los padres, profesores y demás actores vinculados al proceso educativo como parte fundamental de los esfuerzos para mejorar la educación dominicana.

El funcionario insistió en que las diferencias políticas no deben colocarse por encima de un tema que, a su juicio, debe unir a todos los sectores del país: la formación y el futuro de las nuevas generaciones.