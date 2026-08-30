Rogelio Genao Lanza destaca importancia de aprobar ley de juegos de azar

Rogelio Genao Lanza, diputado por La Vega. ( FOTO CEDIDA POR ROGELIO GENAO LANZA )

El diputado por la provincia La Vega, Rogelio Genao Lanza, destacó la importancia de que el Congreso Nacional retome y apruebe el proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana, al considerar que la iniciativa permitirá establecer un marco moderno para ordenar, fiscalizar y supervisar un sector que ha experimentado un amplio crecimiento.

Genao Lanza, quien presidió la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudió la propuesta, sostuvo que la aprobación de esta legislación dotaría al Estado de mayores herramientas para controlar las distintas modalidades de apuestas, tanto presenciales como digitales.

El legislador explicó -en una nota de prensa, que el proyecto procura establecer reglas claras para los operadores, fortalecer el régimen de licencias y mejorar los mecanismos de fiscalización, además de establecer sanciones para quienes operen al margen de la ley.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de julio de 2026, en dos lecturas consecutivas y con modificaciones, por lo que debía regresar al Senado para que esa cámara conociera los cambios introducidos por los diputados, pero no lo hizo por lo cual perimió.

Una regulación integral

Genao Lanza destacó que uno de los principales aportes del proyecto es que establece una regulación integral para las diferentes modalidades de juegos de azar, incluyendo las operaciones realizadas mediante plataformas electrónicas y digitales.

El proyecto contempla además la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como órgano encargado de regular, supervisar y fiscalizar el sector.

A juicio del diputado, contar con una autoridad especializada permitirá mejorar la capacidad del Estado para conocer y controlar las operaciones, exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y aplicar sanciones cuando corresponda.

Control y protección

Entre las disposiciones que Genao Lanza considera relevantes figuran las restricciones para la instalación de establecimientos de juegos de azar cerca de escuelas, universidades, iglesias, hospitales y otros espacios considerados sensibles.

La propuesta establece también una distancia mínima entre determinados establecimientos de apuestas y dispone medidas para impedir el acceso y participación de menores de edad en juegos de azar.

El legislador resaltó que estas disposiciones buscan no solo organizar la actividad económica, sino también establecer mecanismos de protección para sectores vulnerables de la población.

Asimismo, el proyecto incorpora medidas dirigidas a prevenir operaciones fraudulentas y el lavado de activos, además de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los operadores.

Diez años sin nuevas licencias

Otro de los aspectos que Genao Lanza considera fundamentales es la disposición que establece que, una vez publicado el registro de licenciatarios, no se otorgarán nuevas licencias para determinados establecimientos de juegos de azar durante un período de diez años, con excepción de los casinos ubicados en hoteles y zonas turísticas.

Explicó que esta medida permitirá concentrar los esfuerzos en ordenar, registrar y fiscalizar adecuadamente los establecimientos existentes antes de permitir una nueva expansión del sector.

Una oportunidad para ordenar el sector

Genao Lanza sostuvo que la discusión de la legislación debe ser vista como una oportunidad para actualizar las normas que regulan los juegos de azar y dotar al país de un sistema de supervisión acorde con la realidad actual.

"El propósito es ordenar el sector, establecer reglas claras y fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar", es el planteamiento que ha defendido el legislador durante el proceso de estudio de la iniciativa.

El diputado consideró necesario que el proyecto continúe su curso legislativo y sea aprobado con el consenso necesario, debido a los aportes que, según afirmó, representaría para la regulación de las apuestas, la protección de los usuarios, la prevención de actividades ilícitas y el fortalecimiento de la recaudación estatal.

La iniciativa, además, contempla sanciones administrativas y penales para distintas infracciones relacionadas con la operación ilegal de juegos de azar, manipulación de apuestas y resultados, fraude y otras conductas contrarias a la normativa.

Para Genao Lanza, la aprobación de la ley permitirá al país pasar de un esquema regulatorio disperso a un sistema con mayores niveles de organización, supervisión y responsabilidad para todos los actores que participan en la industria de juegos de azar.