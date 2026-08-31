RD y Honduras buscan ampliar comercio, inversiones y turismo

Los presidentes Nasry Asfura y Luis Abinader se saludan luego de firmar una declaración conjunta en el Palacio Nacional dominicano. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, terminó ayer su visita oficial de dos días al país con una declaración conjunta junto a su homólogo dominicano, Luis Abinader, en la que ambos expresaron interés en ampliar la cooperación comercial, de inversión y turística, pero sin anunciar nuevos acuerdos concretos en esas áreas.

El único convenio nuevo firmado durante la visita fue el relativo al libre ejercicio de actividades remuneradas para los dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de ambos países, presentado durante la declaración de los mandatarios ante la prensa.

La declaración conjunta contiene 19 puntos, pero la mayoría corresponden a reafirmaciones de compromisos, expresiones de interés, reconocimiento de oportunidades o compromisos para continuar trabajando en mecanismos ya existentes y desarrollar acciones posteriormente.

Abinader dijo que durante la visita ambos tuvieron la oportunidad de "identificar áreas en las que podemos avanzar de manera concreta" y señaló que conversaron sobre comercio, inversión, conectividad, turismo, deporte, cultura y nuevas oportunidades para los sectores productivos.

"Hay espacio también para crecer y ambos gobiernos tenemos interés en facilitar ese proceso", expresó.

Comercio e inversión

En materia comercial, la declaración no contiene un nuevo acuerdo de comercio ni una operación de inversión. Los presidentes señalaron el potencial para profundizar y diversificar las relaciones económicas y expresaron su interés en promover mayores flujos de comercio, inversión y encadenamientos productivos.

El intercambio comercial entre ambos países acumuló aproximadamente 1,165 millones de dólares entre 2020 y 2025 y alcanzó cerca de 227 millones de dólares en 2025.

Acordaron celebrar en 2027 la primera reunión del Comité Conjunto en materia de promoción del comercio y cooperación técnica, pero este mecanismo ya existía desde un memorando de entendimiento firmado en marzo de 2024.

También destacaron las oportunidades de incrementar las compras de camarones hondureños en el mercado dominicano y acordaron promover acciones para ampliar ese intercambio, sin anunciar volumen de compra, contrato u operación comercial específica.

Turismo y deportes

En turismo, los presidentes reconocieron el crecimiento del intercambio de visitantes y expresaron interés en aumentarlo mediante mayor conectividad aérea, promoción recíproca de destinos y nuevas oportunidades de cooperación.

También acordaron actualizar el Acuerdo de Cooperación Turística y destacaron la necesidad de que entre en vigor el Acuerdo de Servicios Aéreos existente entre ambos países.

Asfura destacó el interés de Honduras en aprovechar la experiencia dominicana: "Ese turismo que ustedes tanto han aprendido en más de 40 años, tomar los mejores ejemplos en el desarrollo del turismo, en el desarrollo de infraestructura en el país, en lo que podemos hacer juntos".

Durante la visita se anunció además que Honduras será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2029, después de la edición de 2026 en República Dominicana. Ambos gobiernos acordaron que sus instituciones deportivas firmarán un convenio para intercambiar experiencias de cara a los juegos hondureños.

Seguridad y otros temas

Los presidentes también abordaron seguridad, migración, salud, agricultura, sargazo, democracia y coordinación internacional. En seguridad expresaron su disposición a intercambiar experiencias e información frente al crimen organizado transnacional; en salud destacaron avances en la homologación de registros sanitarios de medicamentos y sobre el sargazo manifestaron voluntad de fortalecer la cooperación.

La visita se desarrolló durante el fin de semana, sábado y domingo, e incluyó recorridos por Dajabón y la Base Aérea de San Isidro, reuniones bilaterales, un almuerzo oficial, la firma del instrumento, declaraciones ante la prensa y una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

En las reuniones participaron, por República Dominicana, los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó; Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y Deportes, Kelvin Cruz. Por Honduras participaron la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Migdalia Agüero; y los secretarios de Turismo y de otras áreas de la administración hondureña.

Asfura extendió además una invitación a Abinader para realizar una visita oficial a Honduras durante 2027, con el propósito de dar seguimiento a los compromisos asumidos y evaluar su cumplimiento.

Interés en equipos militares El presidente hondureño también recorrió el sábado instalaciones militares dominicanas y conoció las capacidades de la industria militar, incluido el ensamblaje de vehículos blindados y otros equipos. En la declaración ante la prensa, Asfura expresó interés en adquirir equipos dominicanos."Sí, estamos muy interesados en el tema de seguridad en la industria militar dominicana, que podamos tener acceso a aviones Dulus 75, a carros blindados", dijo. Agregó que ambos gobiernos habían conversado sobre la posibilidad de adquirir equipos."Y sí, estamos muy interesados, lo hemos platicado con el presidente de adquirir cierto equipo que venga a fortalecer a nuestra Policía Nacional y a nuestra Policía Militar", afirmó. La declaración conjunta, sin embargo, no establece una compra, precio, cantidad, contrato ni calendario de adquisición.