Defiende oportunidades para jóvenes ante cuestionamientos sobre políticas de juventud

Fernando Lagares, viceministro de la Juventud,. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

El viceministro de la Juventud, Fernando Lagares, defendió las iniciativas que impulsa el Gobierno para ampliar las oportunidades de los jóvenes y afirmó que la mejor respuesta a los cuestionamientos sobre las políticas de juventud son los resultados.

"Las críticas son parte de la democracia y siempre serán bienvenidas, pero la mejor manera de responderlas es trabajando. Nosotros preferimos hablar con resultados, con jóvenes participando, capacitándose, desarrollando proyectos y encontrando espacios donde sus ideas puedan convertirse en oportunidades reales", expresó.

Lagares habló durante el Hackathon de Turismo Inteligente y Conectividad Digital de la Región Yuma, realizado en La Romana como parte del programa CREA RD, que desarrolla el Ministerio de la Juventud en distintas regiones del país.

El funcionario sostuvo que el debate sobre las políticas dirigidas a la juventud debe superar las diferencias partidarias y concentrarse en las oportunidades que reciben los jóvenes y en las soluciones que puedan construirse para atender sus necesidades.

"Tenemos desafíos y debemos continuar trabajando. Nadie pretende decir que todos los problemas de la juventud están resueltos. Pero una cosa es reconocer lo que falta y trabajar para mejorarlo, y otra es desconocer los esfuerzos, las oportunidades y los resultados que ya estamos construyendo junto a miles de jóvenes", manifestó.

Jóvenes como protagonistas

Lagares explicó que los hackathones que desarrolla el Ministerio de la Juventud no se limitan a reunir jóvenes durante una jornada, sino que forman parte de un proceso que incluye capacitación, mentoría, presentación de proyectos y acompañamiento a las propuestas con mayor potencial.

"Lo que buscamos es que el joven deje de ser solamente receptor de las políticas públicas y se convierta también en protagonista de las soluciones", señaló a través de una nota de prensa.

Valora que otros sectores impulsen iniciativas similares

El funcionario también valoró que organizaciones políticas, sociales, académicas y empresariales desarrollen iniciativas dirigidas a escuchar las propuestas de los jóvenes.

"Si hoy vemos que otros sectores también realizan hackathones y convocan a los jóvenes a presentar soluciones, lejos de criticarlo, lo celebramos", afirmó.

A su juicio, que más instituciones y sectores promuevan este tipo de iniciativas debe ser visto como una oportunidad para ampliar los espacios de participación juvenil.

"Esto no puede convertirse en una competencia para determinar quién quiere más a los jóvenes. Si una iniciativa funciona y beneficia a la juventud, debemos multiplicarla. Aquí no importa quién se lleve el crédito; importa cuántos jóvenes reciben una oportunidad", sostuvo.

"La juventud necesita menos confrontación y más soluciones"

Lagares llamó a mantener una actitud crítica frente a las políticas públicas, pero acompañada de propuestas que permitan mejorar las condiciones de los jóvenes.

"Si tienen una buena propuesta para la juventud, pongámosla sobre la mesa. Si identificaron algo que podemos mejorar, conversemos. Si existe una iniciativa que funciona, apoyémosla. La juventud dominicana necesita menos confrontación y más soluciones", expresó.

El viceministro aseguró que el Ministerio de la Juventud continuará desarrollando programas de capacitación, innovación y emprendimiento en distintas zonas del país.

"Nosotros seguiremos recorriendo el país, escuchando y creando oportunidades. Al final, el país no nos va a medir por cuántas discusiones políticas ganamos, sino por cuántas oportunidades fuimos capaces de construir para nuestra juventud. Ese debe ser el debate de nuestra generación", concluyó.