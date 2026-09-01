FP pide investigar denuncias de alza en facturas eléctricas con aumento de apagones

Rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo. ( FOTO CEDIDA POR LA FP )

El partido la Fuerza del Pueblo (FP) pidió este martes a las autoridades del sector eléctrico investigar las denuncias de ciudadanos que aseguran haber recibido aumentos en sus facturas de electricidad, pese a que continúan registrándose interrupciones en el servicio.

La organización opositora consideró necesario que los reclamos sean examinados de manera objetiva, transparente y efectiva, para determinar si los montos facturados corresponden al consumo real de los usuarios.

La posición fue expuesta por Juan Gómez, secretario de Energía de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa en la que abordó la situación financiera de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y las dificultades que, según afirmó, persisten en el servicio.

"Cada reclamación debe ser investigada de manera objetiva, transparente y efectiva" Juan Gómez Secretario de Energía de la FP “

Una nota de prensa refiere que Gómez aclaró que la FP no pretende asumir que cada reclamación de un usuario constituye una irregularidad, pero sostuvo que el aumento de las quejas amerita una respuesta de las autoridades.

"¿De qué sirve tener un mecanismo de reclamación si el ciudadano termina sintiendo que reclamar no vale la pena?", cuestionó la organización al referirse a los procesos disponibles para los consumidores ante las distribuidoras y posteriormente ante Protecom.

Reclaman explicación a los usuarios

La FP sostuvo que los consumidores tienen derecho a recibir una explicación clara cuando se producen variaciones significativas en sus facturas y a contar con mecanismos efectivos para reclamar cuando consideran que un cobro no corresponde a su consumo.

El planteamiento ocurre mientras la organización también denuncia que persisten los apagones, una situación que, según señaló, genera inconformidad entre usuarios residenciales y comerciales.

Gómez afirmó que las autoridades deben garantizar que cualquier incremento en la facturación esté respaldado por mediciones y procedimientos verificables.

Cuestiona situación financiera de las EDE Durante su exposición, el secretario de Energía de la FP también afirmó que el déficit de las empresas distribuidoras pasó de aproximadamente 578 millones de dólares en 2020 a 1,659 millones dólares en 2025.Asimismo, sostuvo que las EDE registran pérdidas cercanas al 40 %, mientras que EDEESTE alcanzaría un 56 %, de acuerdo con las cifras presentadas por la organización.La FP afirmó además que entre 2020 y mayo de 2026 el Estado destinó aproximadamente US$8,450 millones en transferencias para cubrir el déficit de las distribuidoras.La organización consideró que estos niveles de pérdidas requieren una revisión de la gestión del sistema eléctrico y reclamó mayores inversiones para reducirlas.

Piden protección para los consumidores

La Fuerza del Pueblo insistió en que las autoridades deben garantizar una defensa efectiva de los consumidores y pidió que las denuncias sobre facturación sean investigadas antes de atribuirlas únicamente a variaciones en el consumo.

La FP llamó a las autoridades del sector eléctrico a ofrecer respuestas a los ciudadanos y a explicar las causas de las variaciones en las facturas, particularmente en momentos en que los usuarios también enfrentan interrupciones en el suministro eléctrico.

La organización planteó que la solución al problema debe incluir una reducción real de las pérdidas de las distribuidoras, mayores inversiones y una gestión orientada a resultados.