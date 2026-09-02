Queja de Héctor Acosta: "Si el semáforo funciona, ¿qué hace un agente de Digesett creando tapones?

Héctor Acosta, senador de Monseñor Nouel, en la sesión del Senado de este miércoles 2 de noviembre de 2026. ( FOTO COLOCADA POR EL SENADO EN SU CUENTA DE X )

El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, hizo este martes un llamado a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para que revise la presencia de agentes en las vías donde los semáforos se encuentran en funcionamiento.

Durante su turno de ponencia en la sesión del Senado de la República, el legislador consideró innecesaria la colocación de agentes en intersecciones donde los semáforos operan con normalidad, al entender que esta práctica contribuye a la congestión vehicular.

"En este mismo curul dije que cómo es posible que, si un semáforo está bueno, ponen dos agentes de la Digesett ahí abajo a hacer los tediosos tapones", expresó.

Acosta relató que, en ocasiones, ha transitado por calles donde la situación le ha generado tal inconformidad que ha sentido la necesidad de bajarse de su vehículo para intervenir.

"A veces quiero bajarme y decirles: ´Mis hijos, por Dios, si el semáforo está bueno, ¿qué hacen aquí abajo?´" Héctor Acosta Senador de Monseñor Nouel “

El senador planteó que las autoridades deben determinar si es necesario retirar al agente o desactivar el semáforo, a fin de evitar contradicciones en la regulación del tránsito y reducir los congestionamientos.

Pide a Juan manuel Méndez intervenir

Asimismo, solicitó al nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, colaborar en la búsqueda de una solución y coordinar acciones con la Digesett para poner fin a esta práctica.

"Que se unan, porque si no, nunca se van a terminar los tediosos tapones de la capital. Es un llamado que hago con mucho respeto", expresó.

Acosta señaló que su planteamiento busca contribuir a solucionar lo que considera una problemática que afecta la movilidad en las principales vías de la capital.