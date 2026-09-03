Juan Garrigó Mejía renuncia a su cargo en el Gobierno para asumir como secretario general del PRM

Juan Garrigó Mejía, asumirá el domingo la Secretaría General del PRM. ( FOTO CEDIDA POR JUAN GARRIGÓ )

Juan Garrigó Mejía puso fin este jueves a su gestión en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde se desempeñaba como viceministro de Gestión Social y Comunitaria desde hace seis años. Ahora se dedicará a la política a tiempo completo en sus nuevas funciones como secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Garrigó Mejía fue elegido el pasado 10 de agosto como el nuevo secretario general del gobernante PRM, cargo que hasta ahora ostenta su madre, la alcaldesa Carolina Mejía y que concluye oficialmente este domingo.

Las nuevas autoridades fueron escogidas por un período de cuatro años a través de una plancha unitaria que se presentó.

El político comunicó que había presentado su renuncia este jueves al presidente de la República, Luis Abinader y que dejaba el cargo agradecido de haber tenido la oportunidad de haber servido al país durante los seis años que estuvo en el Ministerio Administrativo de la Presidencia.

"Ha sido un privilegio servir al país y brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan, siempre con respeto y preservando su dignidad", publicó en su cuenta de X.

La juramentación

Su juramentación se hará este domingo seis de septiembre, al igual que las otras autoridades directivas del partido que fueron escogidas en agosto pasado, dentro de la XXIV Convención Nacional Ordinaria, incluyendo el mandatario Luis Abinader, como presidente de la organización.

"A partir de este domingo 6 asumiré plenamente mis responsabilidades como Secretario General del PRM, dedicando todo mi tiempo, esfuerzo y compromiso a esta nueva etapa. Hay responsabilidades que se dejan, pero hay compromisos que no terminan: servir al país es uno de ellos", dijo el político, quien es nieto del expresidente de la República, Hipólito Mejía.

Autoridades escogidas:

Presidente: Luis Abinader

Primer vicepresidente ejecutivo: Deligne Ascención

Secretario general: Juan Garrigó Mejía

Secretaria Nacional de Organización: Gloria Reyes

Secretario Nacional Electoral: Luis Delgado

Segunda vicepresidenta: Milagros Ortiz Bosch

Tercer vicepresidente: Eddy Olivares

Cuarto vicepresidente: Nelson Arroyo

Quinto vicepresidente: Salvador Ramos

Subsecretarios generales: Kelvin Cruz, Lía Díaz, Jean Luis Rodríguez y Rosa Santos

Durante los últimos seis años me he dedicado en cuerpo y alma al servicio público desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Ha sido un privilegio servir al país y brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan, siempre con respeto y preservando su dignidad.



Hoy he... pic.twitter.com/g8dfds2xpx — Juan Garrigo Mejia (@jgarrigomejia) September 3, 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-52757-pm-c38a6fb0.jpeg Carta de renuncia. (IMAGEN TOMADA DE LA CUENTA DE X DE GARRIGÓ MEJÍA)