¿Cuántos años llevan cerrados los consulados dominicanos en Haití?

Haití atraviesa una crisis marcada por la inseguridad y la violencia de las bandas armadas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ola de violencia dejó, solo durante los primeros seis meses de este 2026, al menos 3,000 muertos y miles de heridos.

Sin embargo, la agudización de la crisis haitiana viene desde años anteriores. Ante esa situación, hace tres años y 11 meses, la República Dominicana decidió cerrar las oficinas de sus consulados en Haití.

El 15 de septiembre de 2022, la Embajada de la República Dominicana en Haití informó que, debido al deterioro de la seguridad en el vecino país, la misión diplomática y los consulados cerrarían sus puertas al público hasta nuevo aviso.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la embajada exhortó al personal dominicano que permanecía en territorio haitiano a actuar con prudencia, limitar sus desplazamientos y contar, en la medida de lo posible, con provisiones de primera necesidad.

"La Embajada de la República Dominicana en Haití informa al público en general que, por motivo de deterioro de la seguridad en Haití, efectiva la fecha (jueves 15 de septiembre del 2022), esta misión (Embajada y Consulados) cierra sus puertas al público hasta nuevo aviso. Nuestras líneas telefónicas permanecerán abiertas", señalaba el comunicado.

AVISO/AVIS pic.twitter.com/jkgVxfwDE4 — Embajada de República Dominicana en Haití (@RDenHaiti) September 15, 2022

Ese mismo día, el entonces vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, confirmó que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, se procedió a la evacuación inmediata de todo el personal civil que prestaba servicio en la embajada y los distintos consulados dominicanos en Haití.

La Presidencia explicó que la medida respondía al cierre de las instalaciones diplomáticas y consulares en el país vecino y tenía como propósito proteger la integridad física del personal dominicano ante los riesgos derivados de la violencia y de la crisis política, económica y social que atravesaba Haití.

En ese momento, el Gobierno aseguró que la embajada y los consulados volverían a operar una vez cesara la violencia en Haití y estuviera garantizada la seguridad del personal diplomático.

Casi cuatro años después

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/rd-y-haiti-acuerdan-reforzar-cooperacion-en-seguridad-y-migracion-7673498e-focus-0-0-896-504-ff342d20.jpg Reunión entre las delegaciones diplomáticas de Haití y República Dominicana. FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES) )

A la fecha, faltan exactamente 12 días para que se cumplan cuatro años del cierre de las oficinas consulares dominicanas en Haití.

La situación, sin embargo, podría comenzar a cambiar. Este jueves, República Dominicana y Haití expresaron su voluntad de restablecer, a la mayor brevedad posible, las operaciones consulares dominicanas en territorio haitiano.

Durante una reunión bilateral celebrada en la provincia Dajabón, los cancilleres de ambos países, Víctor "Ito" Bisonó Haza y Raina Forbin, plantearon esa posibilidad, aunque coincidieron en que para concretarla deben existir las garantías de seguridad necesarias.

En el encuentro, los funcionarios también acordaron reforzar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, migración, comercio y asuntos fronterizos.

Además, abordaron temas relacionados con la Fuerza de Supresión de Bandas, la formalización del comercio, las relaciones económicas y la conectividad aérea.

El planteamiento de reabrir los consulados marca un posible giro después de casi cuatro años de cierre de sus oficinas al público. No obstante, la decisión sigue estrechamente vinculada a la evolución de la situación de seguridad en Haití.