Centro de Pensamiento Estratégico realizará estudio sobre la relación entre RD y Haití

Manuel Cruz, presidente del Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano (CPED). ( CEDIDA POR EL CPED )

El Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano anunció la realización de un estudio socioeconómico sobre la relación entre República Dominicana y Haití, con el propósito de aportar datos al debate sobre migración, seguridad fronteriza y los vínculos entre ambos países.

La investigación, que será encabezada por el presidente de la entidad, el politólogo y catedrático Manuel Cruz, abarcará estadísticas oficiales correspondientes al período 2000-2026 y contempla, además, una encuesta nacional a 4,000 personas para conocer la percepción de los dominicanos sobre los migrantes haitianos y la situación en la frontera.

De acuerdo con una nota de prensa de la la institución, el objetivo es contribuir a que la discusión sobre la migración haitiana se sustente en información verificable y reduzca el peso de las posiciones marcadas por el apasionamiento político o social.

Datos sobre migración y frontera

Como parte de la investigación, el centro solicitará a las instituciones públicas información detallada sobre las visas otorgadas a ciudadanos haitianos entre 2020 y agosto de 2026.

Los datos serán desagregados por categorías, entre ellas turismo, trabajo y estudios, así como por el estado de vigencia de esos documentos.

El estudio también contempla determinar los recursos destinados por el Estado dominicano a la seguridad fronteriza. Para ello se analizarán gastos del Ministerio de Defensa relacionados con logística, combustible y alimentación, además de los costos asociados a los operativos de interdicción y repatriación realizados por las autoridades migratorias.

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Otro de los aspectos que serán examinados es la presencia de ciudadanos haitianos en el sistema educativo dominicano, así como la inversión estatal relacionada con el Plan Nacional de Regularización.

En el área de salud, la investigación buscará establecer la cantidad de partos registrados en hospitales públicos de la red nacional y clasificar la condición migratoria de los progenitores, cuando esa información esté disponible.

Encuesta nacional

La investigación incluirá una muestra de 4,000 personas a nivel nacional con la que se pretende conocer la opinión de los ciudadanos sobre la migración haitiana y otros aspectos relacionados con la situación fronteriza y la relación bilateral.

El Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano informó que en los próximos días formalizará las solicitudes de acceso a la información ante las instituciones gubernamentales correspondientes.