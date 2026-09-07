Embajadora dominicana Ysset Román queda acreditada ante el rey de Jordania

La ceremonia tuvo lugar en Amán. ( CEDIDA POR LA EMBAJADA DOMINICANA EN EGIPTO )

La embajadora de República Dominicana en Egipto, concurrente ante el Reino Hachemita de Jordania, Ysset Román Maldonado, presentó sus cartas credenciales ante el rey Abdalá II bin Al Hussein, con lo que quedó formalmente acreditada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria no residente en ese país.

La ceremonia tuvo lugar el seis de septiembre en Amán, en la cual la diplomática transmitió al monarca los saludos del presidente Luis Abinader y expresó el interés del Gobierno dominicano en continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Jordania.

Refiere una nota de prensa, que la acreditación se produce en momentos en que ambos países buscan ampliar sus espacios de cooperación y fortalecer sus vínculos bilaterales en áreas de interés común.

Reunión con la Cancillería jordana

Dos días antes de la presentación de las cartas credenciales, Román Maldonado entregó las copias de estilo al secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania, embajador Daifallah Ali Al-Fayez.

Durante el encuentro conversaron sobre asuntos de interés para las relaciones entre República Dominicana y Jordania.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/whatsapp-image-2026-09-07-at-45729-pm-c50c8bda.jpeg Recibimiento de la diplomática. (CEDIDA POR LA EMBAJADA DOMINICANA EN EGIPTO)

Entre ellos estuvieron los embajadores de México, Jacob Prado González; de Chile, Rodrigo Hume Figueroa, y de Panamá, José Ulises Lescure.

Los encuentros estuvieron dirigidos a intercambiar puntos de vista sobre asuntos de interés común y explorar oportunidades de cooperación entre las representaciones diplomáticas latinoamericanas.

Acercamiento con el Parlamento jordano

La agenda de la diplomática también incluyó un desayuno de trabajo, el 7 de septiembre, con Dina Al Bashir, miembro de la Cámara de Representantes de Jordania.

La reunión se desarrolló en la sede de Al Abdali, en Amán, y estuvo centrada en las relaciones entre República Dominicana y Jordania y en el papel de la diplomacia parlamentaria para estrechar los vínculos institucionales.

Durante el encuentro también fueron abordadas posibles iniciativas de intercambio y cooperación entre los órganos legislativos de ambos países.

La representación dominicana señaló que la agenda forma parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones diplomáticas con Jordania y generar nuevos espacios de diálogo y cooperación.