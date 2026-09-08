CNM ratifica a cinco de siete jueces para seguir en la Suprema Corte de Justicia

Reunión de archivo del Consejo Nacional de la Magistratura. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deliberó la noche de este martes y confirmó a los jueces Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico para seguir en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por los próximos siete años.

En tanto que Francisco Antonio Jérez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron tomados en cuenta, por lo que ahora el número de vacantes a llenar es de seis plazas.

Previamente, habían declinado a la evaluación Luis Henry Molina, presidente; Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

El anuncio fue realizado por la magistrada Nancy Salcedo, secretaria del CNM, luego de la asamblea en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader, quien también preside el órgano.

Los magistrados que seguirán en la SCJ serán juramentados más adelante, anunció Salcedo.

Hay seis vacantes

Ahora, el próximo paso es la recepción de candidaturas para llenar las vacantes. En ese sentido, las propuestas de candidaturas de terceros podrán depositarse hasta este jueves 10 de septiembre a través de cartas de motivación.

Mientras que las personas que quieran postularse directamente tienen hasta el martes 15 de septiembre. Para eso, deben entrar a la web del CNM para descargar y completar el cuestionario general de aplicación.

Luego, la ciudadanía podrá presentar objeciones, y los candidatos tendrán derecho a responderlas. Los escogidos serán entrevistados públicamente, preseleccionados y posteriormente escogidos por el CNM.

La fecha tentativa para estrenar a los nuevos jueces sería el 23 de octubre con la juramentación de los jueces seleccionados.

En diciembre del 2025, fueron juramentados los cinco primeros jueces de los 17 que la componen. Estos fueron: Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.