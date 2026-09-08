Elsa de León renuncia como cónsul: "El Consulado de Hamburgo sencillamente no funciona"

Elsa de León en su juramentación como cónsul de República Dominicana en Hamburgo, Alemania, el 29 de octubre de 2025. ( CEDIDA POR EL CONSULADO DE REPÚBLICA DOMINICANA EN HAMBURGO )

Elsa de León presentó su renuncia como cónsul de la República Dominicana en Hamburgo, Alemania, al alegar que no dispuso del apoyo institucional ni del personal necesario para cumplir adecuadamente con las responsabilidades de esa representación.

"Voy a cumplir exactamente un año, el 30 de septiembre, pero no he contado con el apoyo institucional ni el personal adecuado para ejercer mis funciones", manifestó.

En una visita al Congreso Nacional, De León enérgicamente indicó: "El Consulado de Hamburgo sencillamente no funciona, por eso renuncié". Más allá de estas palabras, la abogada no ofreció detalles con respecto a su denuncia.

La exfuncionaria fue designada el 19 marzo de 2025, mediante el Decreto 143-25. Sin embargo, fue juramentada en la posición el pasado 29 octubre de ese mismo año.

En su carrera como servidora pública destacan su paso por la Cámara de Diputados (2016-2020) y la dirección de la Gobernación de Samaná en los períodos 2020-2021 y 2006-2008.

Gestión del Gobierno

Pese a sus pronunciamientos sobre las condiciones en las que ha tuvo que desempeñar sus funciones, De León valoró positivamente al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, a quien calificó como "una estrella".

También destacó la disposición del presidente de la República, Luis Abinader, de realizar una buena gestión y consideró que ese compromiso debería reflejarse en las demás instituciones estatales.

"Tenemos un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que para mí es una estrella; también tenemos un presidente que 24-7 quiere hacerlo bien. Y yo no entiendo, ¿por qué nosotros no podemos imitar el ejemplo del presidente? Si el presidente lo hace bien, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo bien?", cuestionó.

Hasta el momento, los registros de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo no reflejan nuevas designaciones en ese consulado y se desconocen más detalles sobre el estatus de esa renuncia.

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