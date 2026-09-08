Toribio cuestiona reducción de deuda planteada por Gobierno: lo que bajó fue su relación con el PIB

El economista Daniel Toribio, secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA FP )

El economista y miembro del partido Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, cuestionó este martes las afirmaciones sobre una reducción de la deuda pública presentada por el Gobierno y advirtió que la disminución de la relación deuda/PIB no significa que el Estado dominicano deba menos dinero.

El secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política de la FP sostuvo que comparar la situación actual con el año 2020 puede ofrecer una visión incompleta, debido a que ese período estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, una fuerte caída de la actividad económica y un aumento del endeudamiento público para enfrentar la emergencia.

"La deuda no ha bajado. Lo que disminuyó fue su relación con el PIB frente al año excepcional de la pandemia", afirmó Toribio.

El político ocupó por años la administración del Banco de Reservas y fue también ministro de Hacienda.

El economista explicó que la relación deuda/PIB resulta de dividir el monto de la deuda entre el tamaño de la economía. Por ello, aunque la deuda permanezca igual, una caída del PIB puede provocar que el porcentaje aumente.

Como ejemplo, señaló que si una deuda de 50 se compara con una economía de 100, representa el 50 %. Pero si la economía cae a 80 y la deuda permanece sin cambios, la proporción aumenta a 62.5 %.

Aumento de la deuda

De acuerdo a un comunicado de prensa, Toribio sustentó su planteamiento con cifras de la Dirección General de Crédito Público. Según los datos citados, al cierre de 2025 la deuda del Sector Público No Financiero alcanzaba 61,549.9 millones de dólares, equivalente al 47.9 % del PIB.

Sin embargo, al 31 de julio de 2026, el monto había ascendido a 67,827.8 millones de dólares, equivalente al 48.2 % del PIB.

Esto representa un incremento de 6,277.9 millones de palabras en siete meses, de acuerdo con el economista.

"En siete meses, la deuda aumentó US$6,277.9 millones, más de un 10 %. Por eso, una cosa es que la relación deuda/PIB haya bajado respecto del pico extraordinario de 2020 y otra muy distinta es que haya disminuido la deuda", sostuvo.

Toribio reconoció que una reducción de la proporción de la deuda respecto al PIB puede ser favorable para las finanzas públicas, pero insistió en que ese indicador debe analizarse junto con otros elementos.

Pidió mirar cuánto se debe y cuánto cuesta pagar. El dirigente político consideró que para evaluar la sostenibilidad de las

no basta con observar el porcentaje de deuda respecto al PIB.

A su juicio, también es necesario analizar el monto total adeudado, la velocidad con que crece el endeudamiento, los ingresos que recibe el Gobierno y el costo del servicio de la deuda.

"La fotografía completa exige mirar también cuánto debemos, a qué ritmo aumenta la deuda, cuánto recauda el Gobierno y cuánto cuesta pagarla" Daniel Toribio Economista y miembro de la FP “

Sobre el crecimiento anunciado de 34 % de la inversión pública durante el actual período fiscal frente al mismo período del año anterior, Toribio señaló que el aumento debe analizarse tomando en cuenta que la comparación parte de niveles que, según afirmó, eran particularmente bajos.