Más de 300 mujeres rurales fortalecen sus capacidades para competir en procesos electorales

Autoridades nacionales e internacionales participaron en el acto inaugural del Curso de Alto Nivel para Mujeres Rurales Aspirantes a una Candidatura Electoral "Milagros Ortiz Bosch". ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER )

Más de 300 mujeres de zonas rurales de República Dominicana y otros países de las Américas participan en un programa de formación orientado a fortalecer sus capacidades para competir en procesos electorales y enfrentar los principales obstáculos que encuentran al incursionar en la política.

La capacitación, organizada por el Ministerio de la Mujer y la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Escuela de Gobierno, se desarrolla del 7 al 10 de septiembre bajo el nombre de Curso de Alto Nivel para Mujeres Rurales Aspirantes a una Candidatura Electoral "Milagros Ortiz Bosch".

En un comunicado de prensa, el Ministerio de la Mujer afirmó que la iniciativa aborda algunos de los principales desafíos que enfrentan las mujeres que buscan acceder a cargos de elección popular, entre ellos el financiamiento de campañas, la comunicación política, la seguridad digital y la violencia contra las mujeres en la política.

La institución indicó, además, que las participantes reciben herramientas para organizar campañas electorales, manejar redes sociales, enfrentar situaciones de crisis, prepararse para debates y desarrollar estrategias de comunicación ante los medios.

Esta es la 31.ª edición del curso a nivel regional y la segunda que se realiza en República Dominicana. Desde 2018, el programa ha contribuido a fortalecer las capacidades de más de 2,500 mujeres candidatas y lideresas de distintos países de las Américas.

Te puede interesar Gobierno destaca avances en la formalización del empleo para mujeres y jóvenes

Durante la inauguración, la secretaria ejecutiva de la CIM/OEA, Alejandra Mora Mora, destacó que las mujeres rurales ya ejercen liderazgo en sus comunidades, pero señaló que el desafío consiste en lograr que esa participación se traduzca en una mayor representación y capacidad de decisión política.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, sostuvo que las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en sus comunidades, economías y redes de cuidado, por lo que consideró necesario ampliar las oportunidades para que puedan participar en política en condiciones de igualdad.

Un programa enfocado en las candidaturas femeninas

Además de los contenidos sobre liderazgo y derechos, el curso incluye herramientas prácticas para que las participantes puedan desarrollar una candidatura electoral y enfrentar situaciones que podrían limitar su participación política.

Entre los temas figuran la organización de campañas, la comunicación política, el manejo de redes sociales, la gestión de crisis, el media training, los debates electorales, la seguridad digital, la prevención de la violencia política y las estrategias para fortalecer el financiamiento electoral de las mujeres.