Alburquerque: "Endeudarse para comer no puede presentarse como una conquista"

Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. ( FOTO CEDIDA POR LA FP )

El exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Alburquerque, cuestionó este miércoles la política económinica del Gobierno y advirtió sobre el creciente uso del crédito por parte de familias dominicanas para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y transporte.

"Endeudarse para comer no puede presentarse como una conquista", sostuvo Alburquerque al analizar la situación económica de los hogares y cuestionar que los avances en materia de reducción del hambre sean valorados de manera aislada.

Conforme a una nota de prensa de la Fuerza del Pueblo, Alburquerque citó datos oficiales según los cuales el 51.4 % de los ocupados se encuentra en la informalidad, mientras que el 62.4 % de los trabajadores formales percibía ingresos inferiores a 30,000 pesos mensuales.

A su juicio, estas cifras reflejan las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cubrir sus necesidades esenciales únicamente con los ingresos provenientes del trabajo.

Tarjetas como extensión del salario

El dirigente político también llamó la atención sobre el aumento del uso de tarjetas de crédito entre los sectores de menores ingresos.

Indicó que el 63.1 % de las nuevas tarjetas se concentra en personas con ingresos inferiores a aproximadamente 32,500 pesos mensuales.

A partir de estos datos, consideró que la tarjeta de crédito está dejando de ser únicamente un instrumento para financiar compras extraordinarias y se está convirtiendo para muchas familias en una especie de extensión del salario.

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Según explicó, el crédito estaría siendo utilizado para cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, transporte y otras necesidades esenciales.

Alburquerque advirtió que el acceso al crédito no necesariamente representa una mejoría del poder adquisitivo de los hogares, debido a que las familias tendrán que destinar posteriormente parte de sus ingresos al pago del capital, los intereses y otros costos financieros.

"Deuda no es ingreso. Capacidad de endeudamiento no es bienestar. Y comer con dinero prestado no es prosperidad" Rafael Alburquerque Dirigente de la FP “

Cuestiona lectura de los avances contra el hambre

El exvicepresidente reconoció como positivo que República Dominicana haya salido del mapa del hambre, pero planteó que ese resultado debe analizarse tomando en cuenta las condiciones económicas en las que viven las familias.

Consideró necesario determinar cuánto de esa mejoría responde a un aumento real de los ingresos de los hogares y cuánto podría estar siendo sostenido mediante el endeudamiento.

Para Alburquerque, el desafío consiste en generar empleos de mayor calidad, mejorar los salarios y crear condiciones económicas que permitan a las familias cubrir sus necesidades básicas sin depender de manera permanente del crédito.

Advirtió, finalmente, sobre la contradicción que supondría mostrar avances en materia social mientras aumenta la dependencia financiera de los hogares.

"República Dominicana podría estar saliendo del mapa del hambre mientras entra en el del endeudamiento familiar", planteó.