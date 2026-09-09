Estudio de la JCE: ¿Qué grupo ocupacional vota más en República Dominicana?

Foto de archivo de una persona ejerciendo el sufragio en República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este miércoles un estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana que analiza este fenómeno desde distintas dimensiones y permite identificar cuáles grupos ocupacionales tienen una mayor participación en las elecciones.

El análisis, titulado "Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior", examina, además de la abstención, el comportamiento de los votantes dentro y fuera del país, así como su distribución geográfica, generacional y por ocupación.

El estudio estuvo coordinado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).

¿Quiénes votan más?

Al analizar la participación según la ocupación de los electores, el estudio muestra que los profesionales, agricultores y empleados públicos se han mantenido entre los grupos con mayor asistencia a las urnas.

En las elecciones presidenciales de 2016, estos sectores registraron niveles de participación superiores al 60 %. Los profesionales y agricultores alcanzaron un 77 %, mientras que los empleados públicos registraron un 76 %.

Para medir las diferencias en la participación electoral por ocupación, el órgano electoral reagrupó una lista de 152 ocupaciones en 18 grandes categorías: asimilados, profesionales, técnicos, administrativos, servicios, agricultores, artesanos, ocupaciones elementales, amas de casa, empleados, empleados privados, empleados públicos, empresarios, estudiantes, incapacitados, pensionados, personas sin ocupación y trabajadores independientes.

En 2016, los menores niveles de participación correspondieron a las personas sin ocupación, con un 42 %, seguidas de pensionados e incapacitados, ambos grupos con un 53 %.

Para las elecciones de 2020 y 2024, profesionales, agricultores y empleados públicos continuaron figurando entre los sectores con mayor participación. Los profesionales encabezaron la asistencia a las urnas, con un 66 % en ambos procesos electorales.

Los empleados públicos registraron una participación del 63 % en 2020 y del 62 % en 2024. Entre los agricultores ocurrió lo contrario: pasaron del 62 % en 2020 al 63 % en 2024.

A continuación el cuadro muestra la participación en elecciones presidenciales, según ocupación de la persona votante de 2016 a 2024:

Ocupación 2016 2020 2024 Asimilados 67% 50% 12% Profesionales 77% 66% 66%

La caída entre los asimilados

Aunque entre 2016 y 2024 se produjeron variaciones en la participación electoral de las distintas ocupaciones, una categoría sobresale por la magnitud de su descenso: los asimilados.

Los asimilados militares son ciudadanos nombrados por el Poder Ejecutivo, previa recomendación del Ministerio de Defensa, para ejercer una profesión, arte u oficio y prestar servicios en las Fuerzas Armadas. Conforme al párrafo 1 del artículo 30 de la Ley 139-13, tienen derecho al ejercicio del voto.

En 2016, este grupo registró una participación electoral del 67 %. Para 2020, el porcentaje cayó 17 puntos, hasta situarse en un 50 %.

La reducción fue considerablemente mayor en 2024, cuando apenas el 12 % de los asimilados inscritos en el padrón electoral acudió a las urnas. Esto significa que el 88 % no ejerció el derecho al voto.

Evolución histórica del sufragio en RD

Las variaciones registradas durante estos tres procesos electorales coinciden con el cambio en el comportamiento de los votantes observado a partir de 2020, año en que se produjo una caída significativa de la participación electoral, en un contexto marcado por la pandemia del COVID-19 y la suspensión de las elecciones municipales.

De acuerdo con el documento, entre 1978 y 2020 el promedio histórico de asistencia a las urnas fue de un 72 %. Sin embargo, el estudio identifica en 2020 un "punto de quiebre", cuando la participación cayó abruptamente al 55.2 %.

La tendencia se mantuvo en las elecciones de 2024, cuando la participación presidencial se situó en un 54.3 %.

Según el análisis, las elecciones de 2024 permitieron despejar la interrogante sobre si la baja participación registrada cuatro años antes respondía exclusivamente a una situación coyuntural relacionada con la pandemia.

"Sin pandemia, la abstención no solo no regresó a los niveles históricos del 30 %, sino que aumentó ligeramente hasta situarse en un 45.6 % a nivel presidencial", precisa el informe.