Mujeres concentran casi la mitad del empleo público, pero no del poder

La directora ejecutiva del Observatorio de Participación Política y Paridad (Cipaf), Syra Taveras Pineda. ( CEDIDA POR EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y PARIDAD. )

Las mujeres representan casi la mitad del funcionariado del Gobierno Central, pero su presencia disminuye de manera considerable cuando se trata de los principales espacios de poder político y económico del país.

Los primeros datos del Observatorio de Participación Política y Paridad, impulsado por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), muestran que las mujeres ocupan el 49,5 % de las 5,064 plazas analizadas en el Gobierno Central, pero solo encabezan dos de los 23 ministerios, lo que equivale al 8,7 %.

La brecha es aún más marcada en instituciones que administran importantes recursos públicos. Actualmente, ninguna mujer dirige los ministerios de Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Industria y Comercio, Turismo, Medio Ambiente, Energía y Minas o Vivienda, entidades que, en conjunto, manejan alrededor de RD$203 mil millones.

"La desigualdad en la participación política de las mujeres sigue siendo una desigualdad en la distribución del poder. No basta con contar cuántas mujeres llegan; tenemos que preguntarnos a dónde llegan, en qué condiciones y cuánto poder ejercen una vez ahí", señaló la directora ejecutiva de Cipaf, Syra Taveras Pineda.

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Brecha también en los gobiernos locales

En las alcaldías, las mujeres ocupan solo 16 de los 158 puestos de alcaldes, lo que representa un 10,1 %. En contraste, ocupan el 89,9 % de las vicealcaldías.

La situación se repite en los distritos municipales: las mujeres representan apenas el 9,8 % de quienes ocupan las direcciones, mientras que alcanzan el 90,1 % de las subdirecciones.

En el Congreso Nacional, las mujeres ocupan cuatro de los 32 escaños del Senado, lo que equivale al 12,5 %, y representan el 36,8 % de la Cámara de Diputados.

Además, ninguna mujer ha presidido el Senado durante los últimos 11 años.

Mayoría en la justicia

El panorama es distinto en el sistema de justicia. En los espacios donde el acceso depende principalmente de concursos y de la carrera profesional, las mujeres son mayoría.

Representan el 64 % de la judicatura ordinaria y el 77 % de los juzgados de paz. Sin embargo, actualmente ninguna mujer preside el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral ni la Junta Central Electoral.

Para Cipaf, esta diferencia evidencia que la menor presencia de mujeres en los principales puestos de decisión no estaría relacionada con una falta de preparación o capacidad, sino con los mecanismos mediante los cuales se determina quién accede a esos espacios.

Menos mujeres electas y brechas en el financiamiento

Los datos del observatorio también reflejan una reducción en la cantidad de mujeres electas. En 2020 fueron electas 998, mientras que en las elecciones de 2024 la cifra bajó a 940, una disminución del 5,8 %.

La desigualdad también se refleja en el financiamiento de las campañas políticas. Solo el 31,2 % del gasto declarado ante la Junta Central Electoral corresponde a mujeres.

Además, las candidatas que concluyen sus campañas con déficit registran una deuda mediana 5,25 veces mayor que la de los hombres.

En los partidos políticos también persiste la brecha. Aunque las mujeres representan aproximadamente la mitad de la militancia registrada en el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, solo cinco de las 41 presidencias partidarias están ocupadas por mujeres, lo que equivale al 12,2 %.

Los datos del Observatorio de Participación Política y Paridad están disponibles para consulta pública en la plataforma de Cipaf.